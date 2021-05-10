Sokağa çıkma yasağına rağmen Türkiye'nin birçok ilinde İsrail protestosu düzenlendi; araçlarla konvoy yapıldı

Türkiye'de Koronavirüs kısıtlamaları sürerken, bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri gereği polisin sıkı denetimlerle sokağa çıkmaya yaptırım uygulanarak izin verilmeyen tam kapanmada, eylemlere izin verilmesi dikkat çekti. Öte yandan protestonun ardından araçlarla konvoy yapıldı.

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