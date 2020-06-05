Davutoğlu: Nerden baksan tutarsızlık!

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı kararını iptal etmesine siyasilerden tepkiler geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" sözlerinin yer aldığı tweet'i alıntılayarak " İşte biz bu komiklikler olmasın diye iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz" diye yazdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hebasından “Dün Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Akşam İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi de Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı. Bu bir yönetim krizi değilse, nedir?” dedi.

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de kararı eleştirerek ‘Devlet hızlı karar almaz, devlet doğru karar alır. Sağlık Bakanı hafta sonu sokağa çıkma yasağı önerilmedi dedi, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ilan etti, “şahsım” sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Aklınız yerinde mi?” yorumunu yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği sorusuna "Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok" demişti.

Ancak İçişleri Bakanlığı dün gece yayımladığı genelgeyle 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 ilde uygulanacak genelgenin “Sağlık Bakanlığı’nın önerisi” ile olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı uygulamasını neden iptal ettiği yönündeki resmi açıklama "Vatandaşlardan alınan değerlendirmeler..."

Alınan kararla ilgili sosyal medyadan sadece siyasetçiler değil gazeteciler de yorum yaptı.

Gazeteci Yavuz Oğhan “Sistemimiz çok hızlı, hızlı karar alınıyor, sonra da hızlı vazgeçilebiliyor, kıymetini bilelim. Allah muhafaza eski sistem olsaydı şimdi ne yapardık” dedi.