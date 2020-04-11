Sokağa çıkma yasağı kararı Almanya basınında: Türkiye'de Koronavirüs kaosu, kalabalıklar her yerde

Türkiye'de cuma akşamı yayınlanan genelgeyle 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini, Almanya basını, "Türkiye'de Koronavirüs kaosu, İstanbul Belediye Başkanı'nın bile haberi yok" başlıklarıyla değerlendirdi.

Almanya’da gazeteler "Türkiye’de Koronavirüs kaosu. Son dakika alışverişi için insanlar birbirini eziyor, kavgalar çıkıyor" manşetleriyle ‘son dakika’ yasağını manşetlerine taşıdı.

Bild: Türkiye aniden 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Bild gazetesi, "Türkiye aniden 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve büyük bir kaosa neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın cuma akşamı geç saatlerde açıkladığı karar, büyükşehirlerde 48 saat boyunca evleri terk etme yasağı oldu.



Bunun üzerine insanlar Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde, son alışverişlerini yapmak için sokaklara hücum etti. Alışveriş yapılan yerlerin, bankaların, içecek satan yerlerin önünde kuyruklar oluştu. Zaman zaman kavgalar çıktı diye yazdı.

Bild, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bile olayı televizyondan öğrendiğine dikkat çekti.

Nordkurier: Kavgalar çıktı, büyük kalabalıklar her yerde

Nordkurier isimli gazete de, “Koronavirüs, Türkiye, şiddet” hash’tagleri de kullanarak, gelişmeleri tüm sosyal medya hesaplarından duyurdu. Gazete, “Kavgalar çıktı ve büyük kalabalıklar her yerde. Son dakika sokağa çıkma yasağı insanları sokaklara döktü” diye yazdı.

Türkiye'deki kalabalıkları ve insanların paniğini gösteren videolar ve fotoğraflar yayınlandı. Gazete, Türkiye'deki son gelişmeleri anbean duyurdu ve Koronavirüs'le ilgili son sayıları da verdi.



Almanya'dakinin aksine, Koronavirüs'ten can verenlerin yaş oranlarının 60'larda olduğunu belirten gazete, "Erdoğan hükümeti, hayatı kısıtlayan ağır kararlar aldı" diyerek, son anda 31 kentte sokağa çıkma yasağına değindi.