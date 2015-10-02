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Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Silvan'da operasyon başlatıldı

Operasyon kapsamında güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor

02 Ekim 2015 15:47

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK'ya yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonda 17 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Özel Harekat timleri ve komandoların da katılımıyla gerçekleştirilen helikopter ve tank destekli operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre operasyon sırasında, PKK'lılarca güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu bazı polis araçlarına kurşun isabet ettiği görüldü.

Güvenlik güçleri, barikatları aşarak, belirlenen hedeflere yönelik operasyonunu devam ediyor.

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