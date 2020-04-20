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Koronavirüs

Sokağa çıkma yasağı 4 güne mi çıkarılıyor? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

20 Nisan 2020 10:52

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na nedeniyle sokağa çıkma yasağının dört güne çıkarılacağı iddiasıyla ilgili, "Bilim Kurulu’nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para / Gündem programına katıldı.

Programda, 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Prof. Özlü, "23 Nisan konusu Bilim Kurulu’nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor" dedi.

Konunun toplantıda gündeme gelebileceğini belirten Prof. Özlü, "Bu alınan sonuçlara bağlı. Seyir sıralamasındaki gidişe bağlı. Vatandaşın uyumuna bağlı. Şu anda yorumlamak zor" şeklinde konuştu.

TIKLAYIN - Kabine bugün toplanıyor; 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde

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KoronavirüsSokağa çıkma yasağı23 NisanKoronavirüs Bilim KuruluProf.Dr. Tevfik Özlü4 gün
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