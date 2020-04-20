Sokağa çıkma yasağı 4 güne mi çıkarılıyor? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na nedeniyle sokağa çıkma yasağının dört güne çıkarılacağı iddiasıyla ilgili, "Bilim Kurulu’nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Habertürk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para / Gündem programına katıldı.

Programda, 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Prof. Özlü, "23 Nisan konusu Bilim Kurulu’nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde. İdari kararlar bizi aşıyor" dedi.