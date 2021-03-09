Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler saldırıya uğradı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler, grup tarafından saldırıya uğradı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlardan kurtulan bekçiler, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alında.

Düzce’de saat 22.00 sıralarında bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyarınca saldırıya uğradı. Darbedilen bekçileri gören çevredeki yurttaşlar, bekçilere saldıran kişilere müdahale etti. Bekçilerin yardım çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle her iki taraf sakinleştirildi. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.