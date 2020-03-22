Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural kampa girdi

İçişleri Bakanlığı´nın dün akşam yayınladığı genelgeyle risk grubundaki 65 yaş üstündeki vatandaşların ikinci bir karara kadar seyahat etmeleri kısıtlanıp sokağa çıkmaları yasaklanırken, Akhisarspor Teknik Direktörü 67 yaşındaki b kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri´nde kampa girdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, takıma verilen izinde İstanbul´a giden tecrübeli teknik adam, henüz yasak kararı alınmadan ailesini Akhisar´a getirdi. Tesislere kapanan Vural, dışarı çıkmayıp dış dünyayla irtibatını kesecek. Vural tesiste antrenmanlarda ise takımla birlikte olacak.

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"Ne deniliyorsa uyulmalı"

Yılmaz Vural, “Sınırlama var. Yalnız geçerli bir nedeni olan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkacak. Ben bu süreçte kulüpte olacağım. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız sokaktan, kalabalık alanlardan uzak durmalı” açıklamasını yaptı.