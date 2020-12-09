Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kendisini eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden kendisini eve götürmesini isteyen Ünal U., olumsuz yanıt alınca aracı kaçırdı. Bir gün sonra yakalanan Ünal U.’nun ifadesinde, "10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Taksiyi çalmak gibi bir niyetim yoktu" dedi.

İfadesinin ardından zanlı serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4 Aralık akşamı, iddiaya göre Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala geldiği taksi durağında 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu söyleyerek eve gitmek istediğini söyledi. Ünal U., şoförlerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde bulunan taksiye binip, uzaklaştı.

Taksi terkedilmiş olarak bulundu

İHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi, terk edilmiş olarak bulunurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi.

Polis şüpheliyi gözaltına aldı

Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Görüntülerde şüpheliyi belirleyen polisler, marketten çıktığı sırada Ünal U. ile karşılaşıp gözaltına aldı.

"Taksiyi çalmak gibi niyetim yoktu"

Ünal U.’nun ifadesinde, “10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Taksiyi çalmak gibi bir niyetim yoktu” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından zanlı serbest bırakıldı.