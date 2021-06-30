Sokağa çıkma kısıtlaması bu gece son kez uygulanacak; yarın normalleşme başlıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre, Koronavirüs'le mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son kez başladı.

Sokağa çıkma yasağının sona ereceği normalleşmede Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak; konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Türkiye bu gece son kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte yarın normalleşme dönemine adım atacak.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında akşam saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece son kez uygulanacak.

Saat 22.00 itibarıyla uygulanacak olan kısıtlama öncesinde vatandaşların Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Son kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve turistlerin olduğu görüldü.

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