Sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken alkol tüketiminin artması normal mi?

Dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak için sokağa çıkma kısıtlamaları tüketim alışkanlıklarında ciddi değişiklikler yaparken, özellikle alkol tüketiminin de yükseldiğine yönelik işaretler geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), alkol tüketiminin arttığı ve bunun da insanların bağışıklık sistemini zayıflattığı uyarısında bulundu. WHO, hükümetlere, sokağa çıkma kısıtlamalarının sürdüğü dönem boyunca alkol tüketimini azaltmaya dönük adımlar atmaya çağırdı.

Piyasa araştırmaları yapan Nielsen şirketine göre, ABD'de alkol tüketimi yüzde 55 artış kaydetti. İngiltere'de de yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 21'si bu dönemde daha fazla alkol tüketmeye başlattığını söyledi. Aynı araştırmada, katılımcıların yüzde 35'i alkolü azalttıklarını ya da tamamen bıraktıklarını belirtti.

Alkolü bırakma sürecinde yaşadıklarını kitaplaştıran blogger ve yazar Clare Pooley, insanların bu dönemde alkol tüketimlerini artırmalarının arkasında "çok fazla neden" olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Pooley, "Alkol ve aşırı kaygılı olma hali arasında yakın bir ilişki var. Kendimizi uzun bir süre boyunca stres altında olduğumuzda bir kadeh birşey içmeye ihtiyacımız olduğunu düşünecek şekilde eğitiyoruz. Bu dönemde de insanlar otomatik olarak 'Normalde bir kadeh koymam fakat aman canım küresel bir pandeminin ortasındayız' diye düşünebiliyorlar" dedi.

İngiltere'de pub ve barlar kapalı





'Bazı insanların mevcut durumla baş etme biçimi"

Pooley, kendisinin beş yıl önce alkolü bıraktığını ve bu dönemin aslında alkol tüketimini sona erdirmek için iyi bir bahane verebileceğini ifade etti.

Pooley, "Alkol aynı zamanda bağışıklık sistemini de zayıflatıyor ve bu dönemde hem mental hem de fiziksel olarak en iyi formunuzu korumak istemeniz çok doğal" diye konuştu.

Open University kıdemli sağlık bilimleri öğretim görevlisi Claire Rostron da insanların bu dönemde çok ciddi stres altında olduklarını ve alkolün insanların hem kendilerini iyi hissetmesini sağlayan dopamin hormonunun salgılanmasına hem de daha rahat uykuya dalmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Rostron, "Bu, bazı insanların mevcut durumla başa çıkma biçimleri. Uyum sağlamaları gereken bir dönemden geçiyorlar ve bir kadeh şarap ya da bira koymak istiyorlar" dedi.

Koronavirüs tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye başladı

Koronavirüs salgını sadece alkol değil, genel olarak tüketim alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı.

Danışmanlık şirketi Wazir Advisors'ın yaptığı bir araştırma, Avrupa Birliği ve ABD'de de hazır giyim sektörünün 2020 yılında 300 milyar dolar küçülmesinin beklendiğini gösterdi.

ABD'de yapılan araştırmalar, seyahat harcamalarının azaldığını ancak sağlık harcamaları ile alkol tüketiminin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Alışveriş merkezi, bar ve restoranlar da bu dönemde zarara uğrayan işletmeler arasında yer alıyor.

Ancak perakende sektöründe ve ilaç satın alımlarında da artış kaydediliyor.