Sokağa çıkanlara 'Fenerbahçe şampiyon mu oldu?' sorusunu sordu, öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde darbe girişimini protesto eden 22 yaşındaki Ramazan Okçuoğlu, "Fenerbahçe şampiyon mu oldu?" diye soran Metin Erdoğan'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan hayatını kaybetti.

Gebze Gaziler Mahallesi'nde darbe girişimin protesto edenler arasında yer alan Ramazan Okçuoğlu'nun, Metin Erdoğan'ın sorusuna sinirlenmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Okçuoğlu, üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Erdoğan'ın bacağına ve kalbine sapladı. Okçuoğlu olay yerinden kaçarken, Metin Erdoğan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olayın ardından polis, Ramazan Okçuoğlu'nu yakalamak için arama çalışması başlattı. Polis, Ramazan Okçuoğlu'nu Hacı Halil Mahallesi'nde toplanan darbeyi protesto edenler arasında buldu. Adliyeye sevk edilen Ramazan Okçuoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.