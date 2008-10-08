Şok iddia: Türk Metal, Ergenekon'a para aktardı

Türk Metal Sendikası’nda çalkantılar dinmiyor. Manisa Şube Başkanı Özaltın, Genel Başkan Özbek hakkında Ergenekon ile bağlantılı olduğu ve Türk Metal Sen’den Ergenekon’a para aktardığı iddiasıyla dava açmaya hazırlanıyor.



Türk Metal Sendikası Başkanı Mustafa Özbek ile şube başkanları arasında kavga yaşanıyor. Sendikadan Özbek’in oğlunun yönetim kurulu başkanı olduğu ART Televizyonu’na para aktardığını iddia eden ve buna karşı çıkan Manisa Şube Başkanı Mehmet Ali Özaltın başta olmak üzere bazı şubeler tehdit ve istifa baskısı gördükleri gerekçesiyle suç duyurusuna hazırlanıyor. Aynı zamanda Türk İş İl temsilcisi de olan Özaltın Ergenekon ile Türk Metal arasında bağlantı olduğuna dair çarpıcı iddialarda bulunuyor.



Zaman gazetesine konuşan Özaltın, baskılara direndiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirterek, 33 yıldır Türk Metal'in başında bulunan Mustafa Özbek'in Cumhuriyet'in yüzde 40'ının da içinde bulunduğu dudak uçuklatan mal varlığı olduğunu iddia ediyor. Türk Metal'deki onlarca yolsuzluk olayına ilişkin çarpıcı detaylar aktarıyor. Özaltın, yolsuzluk çarkına ilişkin şu örneği veriyor: "Sendikanın mal varlığını, otellerini örneğin 10 bin YTL ile kiraya veriyorlar. Daha sonra aynı yere 400-500 bin YTL 'eğitim semineri' gideri olarak fatura karşılığı para aktarılıyor. Parayı paylaşıyorlar."



“Para aktarılmasına göz yummamız istendi”



Dört genel merkez yöneticisinin Manisa'ya gelerek istifasını istediğini anlatan Özaltın, "İstifamızın istenmesinin asıl nedeni, ART'ye para aktarılmasına göz yummak istemememiz. Sendikamızda ART'ye reklam almadan toplu sözleşme bitiremezsiniz. Ben de içime sindiremiyorum artık bu şekilde işçiyi satmayı. Televizyon nasıl kuruldu, nasıl paralar aktarıldı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım." dedi. 15 yıldır şube başkanlığı yaptığını aktaran Özaltın, kendisine İzmir, Bursa'nın yanı sıra genel merkezden de destek verenlerin olduğunu belirtiyor. İsmini açıklamadığı bir genel merkez yöneticisinin de suç duyurusuna hazırlandığını ifade ediyor. Seçimle geldiğini ve görevinin başında olduğunu belirten Özaltın, "Ancak gelip şubeye oturdular. Yönetimdeki arkadaşları baskı ile istifa ettirmeye çalışıyorlar. Direnen var, direnemeyen var. Ama biz 5 kişi direniyoruz. 5 kişi kaldığı sürece de şubeyi feshedemiyorlar." diyor.



“Yaşananlar sıradan bir yolsuzluk değil”



Yapacağı suç duyurusunun çok önemli olduğunu belirten Özaltın'ın tek endişesi olayın üzerinin kapatılması. Yaşananların sıradan bir yolsuzluk olayı olmadığını söyleyen Özaltın, "Bu, trilyonların havada uçuştuğu bir olay. Belki 15-20 yılın en büyük skandalı. Mesela sendikamıza ait bir binayı, kendi taşeron firmasının patronuna satış gösteriyor. Oradan da şu anda oğlunun yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ART'ye satılıyor. Satış bedeli olarak da komik bir meblağ gösteriliyor. Böylece sendikanın malı, ART'ye peşkeş çekiliyor. Ayrıca ART kurulurken sendikadan ciddi paralar aktarılmış." diyor. Özaltın, Emin Çölaşan ile Mustafa Balbay'a da sendikadan para verildiğini iddia ediyor. ART'de Türk Kahvesi isimli programı yapan Turgay Yıldız ve Bahadır Tokmak'ın uzun süre sendikanın kadrosunda gösterildiğini belirten Özaltın, ulusalcıların kurduğu 'Türkiyem' grubunun tamamen Türk Metal tarafından finanse edildiğine dikkat çekiyor.



Özbek'in serveti dudak uçuklatıyor



Türk Metal Sendikası'nın 33 yıldır değişmeyen başkanı Mustafa Özbek, hem sendika dışı işleriyle hem de siyasî faaliyetleriyle en çok tartışılan isimlerin başında geliyor. Ortaokul mezunu Özbek, televizyon kanalı, otelleri ve gaz dolum tesisinin yanı sıra onlarca gayrimenkule sahip. Özbek'in Ergenekon operasyonunda tutuklanan birçok isimle sıkı ilişkileri olduğu ileri sürülüyor. Kendi anlatımıyla fakir bir ailenin çocuğu olarak işçiliğe başlayan Özbek'in sendikacılık hayatında büyük servet edindiği sürekli gündeme geliyor. İddialara göre, Özbek, Cumhuriyet Gazetesi'nin yüzde 40'lık hissesine de sahip. Türk Metal'in yatırımları 1 milyar doları aşıyor. Ankara ve Kıbrıs'ta 5 yıldızlı oteller, radyo ve televizyon kanalları bunlardan bazıları. ART'nin künyesinde genel koordinatör olarak Ahmet Özbek, mali koordinatör olarak ise Alparslan Özbek ismi yer alıyor.



JİTEM'ci albay yoğun bakımda



Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen emekli Albay Arif Doğan, kalp yetmezliğinden 10 gündür Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde kalıyor. Silivri Kapalı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Albay Doğan, 25 Eylül 2008 tarihinde nefes darlığı ve göğüste sıkışma şikâyetiyle Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Koroner Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi yapılan Doğan, 27 Eylül 2008 tarihinde Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan, 'kalp ön duvar akut transmural miyokart enfarktüsü' teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Kalp rahatsızlığının yanısıra diyabet ve panik atak hastası Doğan, halen yoğun bakımda tutuluyor.



Gürcihan'a Büyükanıt'a hakaretten ceza



Ergenekon terör örgütü davasının tutuklu sanığı Behiç Gürcihan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a hakaretten ceza aldı. Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gürcihan, kendisine ait 'acikistihbarat' isimli web sitesinde 'Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile kamu görevlisine hakaret' eden bir yazıya yer verdiği için yargılanıyordu. Dava konusu olan yazının sahibi Türk Gençliği Hareketi Kurucusu ve Sözcüsü Cem Kılıç ile yazıyı yayınlayan Gürcihan'a, 11 ay 20 günlük hapis, 5 yıl boyunca çeşitli haklardan mahrum bırakılma ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulma cezası verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında 11 ay 20 günlük cezanın ertelenmesine de karar verdi. TGH Sözcüsü Cem Kılıç geçtiğimiz yıl "turkkaderi.net" isimli internet sitesinde "Bir başka gerçek devletin tepesindeki ulu-satıcılar ve Türk milleti" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt'a yönelik eleştirel yazılara yer veren "acikistihbarat" isimli internet sitesi söz konusu bu yazıyı 16 Ocak 2007'de yayınladı. Söz konusu yazı sebebiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



'Danıştay saldırısında Ergenekon izi araştırılsın'



'Danıştay saldırısı-Ergenekon bağlantısı'nın netlik kazanması yönünde önemli adım atıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon davası iddianamesinde yer alan belgeler ışığında bağlantının araştırılmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Danıştay davasıyla ilgili kararın bozulmasını talep etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderilen tebliğnamede, "Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Danıştay'a yapılan silahlı saldırı davasına ilişkin verdiği kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce hazırlanan iddianamede Danıştay saldırısıyla dava dosyası arasında ilişki bulunduğu iddiaları değerlendirilmelidir." denildi.



Tebliğname üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bir tetkik hakimini görevlendirerek davayı ivedilikle görüşme kararı aldı. Tetkik hakimine davanın geniş kapsamlı olması sebebiyle başkaca dosya verilmemesi kararlaştırıldı.



Danıştay davasının müzakereleri sanık ve müdahil avukatların katılımıyla Yargıtay Başkanlar Kurulu salonunda duruşmalı yapılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ergenekon iddianamesi ve eklerinin DVD ortamında istenildiği de ifade edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usulden ya da esastan bozabilir. Yerel mahkemenin kararı usul yönünden bozulması halinde dava yeniden görülecek. Daire, esas incelemesinde Danıştay saldırısıyla Ergenekon terör örgütü arasında bağlantı olduğu görüşüne varırsa, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını eksik soruşturma gerekçesiyle bozabilecek. Bu durumda, Danıştay'a saldırı davası Ergenekon davasıyla birleştirilebilecek.



Ergenekon duruşması görüntülü kaydedilecek



Avrupa'nın en büyük cezaevi özelliğini taşıyan Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliyede görülecek Ergenekon davasının duruşmaları için görüntülü ve sesli kayıt sistemi kuruluyor. Sistem sayesinde Ergenekon davasına ilişkin duruşmada, salondaki sanık ve avukat beyanları dahil tüm konuşmalar kayıt altına alınacak.



Aynı sistem daha önce Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili yargılamada kullanılmıştı. Aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 20 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Duruşmada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 üye hakim ve mahkeme başkanından oluşan heyet yargılamayı yapacak. Duruşmada, davanın iddianamesini hazırlayan 3 cumhuriyet savcısından Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın hazır bulunacak. Savcılar Pekgüzel ve Taşkın yargılama boyunca duruşmalara katılacak. İlk duruşmada iddianamenin tamamının ya da sanıklarla ilgili genel bölümlerin yer aldığı kısımlarının okunması bekleniyor. Duruşmayı izleyecek basın mensupları ve sanık yakınlarının duruşma girişinde kullanacağı özel giriş kartları da hazırlanıyor.









