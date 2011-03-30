-ŞÖHRETLER KARMASI POLİSLER İÇİN FORMA GİYECEK SİİRT (A.A) - 30.03.2011 - Polis Teşkilatının 166. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Siirt'te yapılacak ''şöhretler karması'' maçında, Türk futbolunun efsane isimleri forma giyecek. İl Emniyet Müdürü Recep Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlamalarının 3 Nisan Pazar günü polis sergisinin açılışıyla başlayacağını, açılışta tişört, anahtarlık ve broşür dağıtılacağını söyledi. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 8 Nisan'da Fatih Terim, Acun Ilıcalı, Gürkan Uygun, Oğuz Çetin, Hakan Şükür, Rıdvan Dilmen, Hami Mandıralı, Tanju Çolak, Nurettin Yıldız, Semih Yuvakuran, Metin Tekin, Gökhan Keskin, Bülent Korkmaz, Zeki Önatlı, Barış Falay, Gökhan Şükür, Metin Uzun ve Lemi Çelik'ten oluşan şöhretler karması maçının saat 16.00'da Atatürk Stadyumu'nda yapılacağını bildiren Güven, ayrıca Emre Kınay Tiyatrosu'nun, oyunlarını sahneleyeceğini ifade etti. Güven, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, resmi geçit, kutlamaların kabulü, personelin ve polis okulu öğrencilerinin kan bağışının yanı sıra, Deniz Seki'nin de aralarında bulunduğu bazı sanatçıların katılacağı konser verileceğini de kaydetti.