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Şöhrete birkaç ay kala Amy Winehouse

İrlanda’nın batı kıyısındaki Dingle, yabani ve kışkırtıcı olmasıyla bilinir. Beş yıl önce bu hafta sonu, Dingle genç bir yeteneği ağırladı. Dü

05 Aralık 2011 02:00


T24 - İrlanda’nın batı kıyısındaki Dingle, yabani ve kışkırtıcı olmasıyla bilinir. Beş yıl önce bu hafta sonu, Dingle genç bir yeteneği ağırladı. Dünyaca ünlü star Amy Winehouse, Dingle’da her yıl düzenlenen ‘Other Voices’ festivaline katıldı.


Şöhrete birkaç ay kala Amy...


Winehouse’un Co Kerry’de geçirdiği sürenin bir röportaj ve kilisedeki performansı eşliğindeki görüntüleri yeni yılda BBC 2’de yayınlanacak. BBC’nin sanat programı Arena’nın editörlerinden Anthony Wall bunu “Bob Dylan’ın İngiltere’ye ilk gelişi gibi” şeklinde yorumladı.


Winehouse, 23 yaşındaydı ve ikinci albümü ‘Back to Black’ iki ay önce yayımlanmıştı. St. James Kilisesi’ndeki performansın ardından festivalin sunucusu John Kelly’ye konuşan Winehouse, sevgilsinin çok yetenekli olduğunu söyleyip sonra da patavatsız olmasıyla dalga geçiyor.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, bu yaz, 27 yaşında yaşamını yitiren şarkıcı ayrıca kilise müziğine karşı artan ilgisi hakkında konuşuyor. Winehouse, “Müziğiniz dışında, Tanrı’yla ilişkinizden saf bir şey yok. Bu yüzden kilise müziği benim için ilham verici” diyor. Ünlü yıldız, yıllarca caz ve hip-hop dinledikten sonra soul müziğe yönelmesinin zaman aldığını söylüyor.



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