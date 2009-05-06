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Şöhret Hande'yi hiç üzmemiş

Türkiye Güzeli seçildikten sonra hayatı değişen Hande Subaşı, hızlı gelen şöhretin kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

06 Mayıs 2009 03:00

Türkiye Güzeli seçildikten sonra hayatı değişen, modelliğin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk da yapmaya başlayan Hande Subaşı, hızlı gelen şöhretin kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Hande Subaşı fotoğrafları - FOTOGALERİ

Elele dergisine konuşan Subaşı, “şöhretler dünyası ile ilgili korkutucu şeyler söylenir hep. Ben böyle bir dünya olduğuna inanmıyorum. Bir insan düzgünse, iyiyse ve ne istediğini biliyorsa eğer, kimse ona zarar veremez. Ben şöhretli olmamdan dolayı hiç üzücü bir şey yaşamadım” dedi.

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