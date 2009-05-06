Şöhret Hande'yi hiç üzmemiş

Hande Subaşı fotoğrafları - FOTOGALERİ

Elele dergisine konuşan Subaşı, “şöhretler dünyası ile ilgili korkutucu şeyler söylenir hep. Ben böyle bir dünya olduğuna inanmıyorum. Bir insan düzgünse, iyiyse ve ne istediğini biliyorsa eğer, kimse ona zarar veremez. Ben şöhretli olmamdan dolayı hiç üzücü bir şey yaşamadım” dedi.