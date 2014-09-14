Söğüt şenliklerinde kürsü gerginliği

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi anma ve Söğüt Yörük Şenlikleri olaylı başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu kürsüye çıkmadan hemen önce bir kişi kürsüyü devirdi. Polis bu kişiyi gözaltına aldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 733. Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliği gerginlik içinde başladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşması bitince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici törende kendisine söz verilmediği için protokolü terk etti. Destici, Başbakan Davutoğlu'nun da oturduğu devlet protokolünde oturuyordu. Sunucu Serdar Tuncer’in anonsu sırasında ise sahneye çıkan bir kişi mikrofonu alarak kürsüyü devirdi. Korumaların sahneden indirdiği kişiyi polis gözaltına aldı. Bu sırada başka bir kişi de sahnedeki hoparlörü yere attı.

Bu video Adobe Flash Player'ın son sürümünü gerektirmektedir.

Gerginlik yatışınca Başbakan Ahmet Davutoğlu kürsüye çıktı ve bir konuşma yaptı.

Davutoğlu sözlerine, “Devletimizin tohumunun atıldığı bu kutlu mekanda hepinizi selamlıyorum” diye başladı. Açıklamalarından satır başları şöyle:

“Milletler gelenekleriyle, ahlaki erdem ile yaşar. Kurdukları düzenle tarihe derin izler bırakırlar. Ertuğrul Gazi’nin attığı tohum göstermiştir ki, bizim milletimiz tarihte ancak özne olarak yer alabilir, nesne olamaz, baş eğemez. Ebediyete kadar bu vatan özgür olacaktır. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi siyasi partiye mensup olursak olalım, buraya her geldiğimizde, ‘Biz bu topraklarda var oldukça bu topraklar ebediyen hür ve özgür olacaktır’ diyeceğiz. Ertuğrul Gazi’nin başlattığı yürüyüş sonsuza dek sürecek. Biz bu mirasın takipçileriyiz.”

‘Cihan devleti yapacağız’

“Dünyaya ve insanlığa çağrımız birlik, barış çağrısıdır. Türkiye’deki her bir kardeşimize çağrımız birlik, barış ve geleceğe umutla bakma çağrısıdır. Bu topraklar aziz ve bağımsız milletin aziz vatanı olmuştur. Ankara Selçuklu’nun payitahtı Konya ile kardeştir, ondan esinlenmiştir. Tarihi unutan milletler geleceğe bakamazlar. Maziyi anlamayanlar istikbali göremezler. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli burada, dileriz ki bütün siyasi parti liderleri gelsin. Görüş ayrılıkları olsa bile birbirimize gönlümüzü açalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

“Bir devlet bir imparatorluğa dönüştüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin de 100. kuruluş yıldönümünde burada buluşacağız ve bir cihan devletinin doğuşuna hep birlikte şahitlik edeceğiz.”

Türbede de kavga çıktı

Törenden önce, Davutoğlu’nun Ertuğrul Gazi türbesini ziyareti sırasında ise Başbakanlık korumalarıyla MHP lideri Devlet Bahçeli’nin korumaları arasında gerginlik oldu.

Bahçeli ve partililer, Ertuğrul Gazi türbesinin önüne geldiğinde güvenlik şeridini geçemedikleri gerekçesiyle tepki gösterip polisle tartıştı. Daha sonra Bahçeli ve beraberindekiler, Başbakan Davutoğlu'nun türbeye gelişini bekledi. Başbakanlık otobüsüyle türbeye gelen Davutoğlu, Bahçeli'yle tokalaşmak istedi. Bu esnada, Davutoğlu'nun korumalarıyla MHP'liler kavga etti. Davutoğlu, tartışma nedeniyle Bahçeli'yle tokalaşmadan türbeye girdi. Davutoğlu'nun ziyaretinin ardından Bahçeli ve beraberindekiler, türbeye girip dua etti.

Ziyaretten sonra törene geçen Bahçeli'nin alana girişini MHP’liler alkışla karşılarken AKP’liler “Recep Tayyip Erdogan” sloganları attı. İki grup arasında tartışma olunca tören alanında, “Şenliklerin manasına uygun hareket edelim" anonsu yapıldı.

Kaynak: Al Jazeera