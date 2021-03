Söğüt: Birileri Gülen ve Oktar'ı cezalandırmıyor, suç aletlerini gözümüzün içine baka baka alenen yakıp yok etmeye çalışıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, "Bugün ne Gülen hakkında açılan davaların, süren yargılamaların, ona ve ekibine yöneltilen suçlamaların, kesilen ağır cezaların bir anlamı var; ne de Oktar ve etrafındakilere verilen kallavi cezaların." görüşünü savundu.

Söğüt yazısında, "Her iki siyasi figür de on yıllardır sadece şahsi çıkarları için değil, ülkedeki rejim değişikliği için de siyasilerle işbirliği yaparak çalışmış ve o yüzden bu kadar rahat palazlanmışken... Ve sistemi, hedeflenen noktaya kadar getirmeyi de başarmışken... Bu yargılamalar sonucunda muhalefeti de ilgilendiren suçların gerçek detayları hâlâ ortaya çıkmadığı gibi bu mevzu bile edilmediğine göre... Şimdilik gayri resmi tarihe not düşülsün: Birileri bu iki figürü arenada aslanların önüne atarak onları cezalandırmıyor; Sadece bugüne gelebilmek için on yıllardır tepe tepe kullandığı suç aletlerini gözümüzün içine baka baka alenen yakıp yok etmeye çalışıyor." düşüncesini dile getirdi.