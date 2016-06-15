Soğuktan donarak yaşamını yitirdiği söylenen 10 aylık bebek darp edilmiş!

Fatih’te geçtiğimiz Ocak ayında sokaklarda yaşayan anneannesinin kucağında donarak öldüğü iddia edilen Aybüke bebeğin darp edildiği için öldüğü ortaya çıktı. Savcılık, bebeğin annesi, babası ve anneannesi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ederken, haklarında da yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü müşteki olarak yer alırken, Aybüke bebeğin annesi Feride A. (19), babası Alaettin K. (29) ve anneannesi Canan A.(43) şüpheli olarak belirtildi. İddianamede, 5 Ocak 2016 tarihinde saat 07.15 sıralarında Fatih’teki özel bir hastanede Aybüke A. isimli 7-8 aylık kız bebeğin öldüğünün tespit edildiği hatırlatıldı. Aynı gün hastanenin bir rapor düzenleyerek durumu polise bildirdiği anlatılan iddianamede, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için bebeğin cesedinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edildi.

Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada, yapılan DNA testi sonucunda bebeğin nikahlı olmayan Feride A. ve Alaettin K.’dan olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora da değinilen iddianamede, “Bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi travmatik değişimler ile akciğer enfeksiyonu sonucu meydana gelmiş olduğunun oy birliği ile tespit edildiği” bilgisine yer verildi.

'Anne baba bebeği kabul etmedi'

Feride A. ile Alaettin K.’nın rızaları ile birlikte olduğu ve bu ilişkileri sonucu Aybüke bebeğin dünyaya geldiği kaydedilen iddianamede, “Ancak anne Feride A. ve baba Alaettin K.’nın bebeği benimsemedikleri, kabul etmedikleri, bakmadıkları, bebeğin bakımı ve büyütülmesi için sokaklarda yaşayan anneanne Canan A.’ya bıraktıkları” bilgisi yer aldı.

İddianamede ayrıca “Aybüke bebeğin tüm bu yaşadığı olumsuz koşulların ve gördüğü şiddet ile darbın sonucu tedavi için götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği tespit edilmiştir” denildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, şüphelilerin birlikte hareket ederek Aybüke bebeği tasarlayarak kasten öldürdükleri belirtilerek, mahkemenin iddianameyi kabul kararıyla birlikte 3 şüpheli hakkında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Savcılık, şüpheliler Canan A., Feride A. ve Alaettin K.’nın “çocuğu bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek, çocuğu kasten öldürmek, alt soydan akrabayı kasten öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcılık, ayrıca şüpheliler hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik önlemi alınmasını talep etti.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianamenin gönderildiği mahkemece kabul edilmesi halinde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz Ocak ayında Aybüke isimli bebeğin donarak öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada bebeğin annesi Feride A., babası Alaettin K. ve anneannesi Canan A. gözaltına alınırken, bebeğin kafasındaki yara izi dikkatleri çekmişti. Anneanne, ifadesinde birkaç hafta önce misafirliğe gittiği bir evde bebeğin koltuktan düştüğünü, izin bu yüzen oluştuğunu iddia etmişti. Anneanne, ayrıca bebeğe kendi başına sokaklarda baktığını, kızının şehirler arası otobüslerde hosteslik yaptığını, bebeğin babasının ise Aybüke’yi kabul etmediğini söylemişti. Savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ATK’dan rapor alınmasını bekleyerek, aileyi serbest bırakmıştı.