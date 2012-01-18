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Ekonomi

Soğuklar vurdu, doğalgazda açık oluştu

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar nedeniyle 16 Ocak'ta doğalgaz tüketim rekoru kırıldı.

18 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar nedeniyle 16 Ocak'ta doğalgaz tüketim rekoru kırıldı. Doğalgazda günlük 8-10 milyon m3'lük arz açığı oluştu. Konut-sanayi tesisleri bundan etkilenmeyecek.
 

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar nedeniyle tüketim rekor kırınca doğalgaz açığı oluştu.


Türkiye'de tüm zamanların doğalgaz tüketim rekoru 16 Ocak itibarıyla 178 milyon metreküple kırıldı.


Enerji yetkilileri, soğuk havanın etkisiyle Türkiye genelinde doğalgaz talebinin arttığını ve bu nedenle günlük 8-10 milyon metreküplük arz açığı oluştuğunu söyledi.


Oluşan açığın konut ve sanayi tesislerine etkisinin olmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtiliyor.


Reuters'a bilgi veren yetkililer, Botaş'ın doğalgazda dengeyi sağlamak için kesintili abonelere cuma gününe kadar gaz vermeyeceğini ve bazı santrallerin alternatif yakıt kullanmasını istediğini kaydettiler.


Bir yetkili, "Artan soğuklar nedeniyle doğalgaz talebindeki artışın karşılanması için arzı artıracak adımlar atılacak" dedi.



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