Soğuklar, İstanbul'da 1 can aldı

Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi bulduğu İstanbul'da, teknede yaşayan 65 yaşındaki balıkçı Cemal Yıldırım donarak hayatını kaybetti. Kentte kamuda çalışan engellilere de 3 gün idari izin verildi. THY'nin bazı seferleri de iptal edildi.



Ayvansaray'da Hacı Cemal isimli balıkçı teknesinde yaşayan ve geçimini balık avlayarak sağlayan Cemal Yıldırım'ın (65) teknede hareketsiz olarak yattığını gören polis ekipleri 112 Sağlık görevlilerine haber verdi.



Haliç kıyısında demirli bulunan tekneye gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın soğuktan donarak hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından Cemal Yıldırım'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cemal Yıldırım'ın iki aydır teknede yaşadığı belirtildi.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Boğaziçi ve Beykent Üniversitelerinde eğitime bir gün ara verildi.



Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, Şişli Ayazağa, Beylikdüzü ve Taksim yerleşkelerinde eğitim veren Beykent Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi 26 Aralık Salı günü eğitime ara verdi.



Hava ulaşımına engel



Türk Hava Yolları'nın (THY) Kars-İstanbul ve Kars-Ankara uçak seferleri iptal edildi.



Edinilen bilgiye göre, THY'nin saat 14.45 Kars-İstanbul seferi ile saat 16.30 Kars-Ankara seferinin, ildeki yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



Yetkililer, yarınki uçuşların ise hava durumunun seyrine göre belirleneceğini kaydetti.



Sıcaklık artacak



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Ocak Perşembe gününden itibaren "hissedilir derecede" artacağını bildirdi.



İstanbul'da yarın sabah saatlerinde hafif kar yağışı, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu hava tahmin edilirken, en düşük sıcaklığın "-3", en yüksek sıcaklığın "2" derece, çarşamba günü ise en düşük sıcaklık "-3", en yüksek "4" derece öngörülüyor.



İstanbul'da halen kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın yarından itibaren etkisini kaybedeceği, 28 Ocak Perşembe gününden itibaren ise gece ve gündüz sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.



İstanbul'un son yılların en soğuk günlerini yaşadığı, hava sıcaklığının şehir merkezinde -5 dereceye, Silivri, Şile, Çatalca, Kilyos bölgelerinde ise -7 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.



Sayaçlar donabilir!



Bu arada İSKİ, su tesisatı ve sayaçların donma tehlikesine karşı talaş, bez, karton ve benzeri maddelerle sarmalarını istedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:



- Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri buzlanma ve don olaylarına karşı yollarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı. Ana arterlerde buzlanma yaşanmadı.



- 3 bin 475 personel 770 araç ile sabaha kadar ana arterler, meydanlar, E-5 ve TEM Bağlantı yollarında çalıştı.



- Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atık Yönetimi Müdürlüğü Hastane giriş çıkışları, duraklar, alt ve üst geçitler, İskeleleler, metrobüs yaya geçitleri, ibadethanelerin çevresi sabah saatlerinde tuzlandı.



- Ekipler 22.00-07.00 arası yollara 4.376 ton tuz, 168 ton solüsyon kullandı.



- Sokakta yaşayan vatandaşlar Alibeyköy Tevfik Aydeniz spor salonunda misafir ediliyorlar. Ekipler tarafından alınan vatandaşlar önce spor salonunda, banyo, traş, giyin kuşam ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşlar daha sonra otele yerleştiriliyor. Hava koşullarının eksi derecele düşmesiyle birlikte 519 kimsesiz vatandaş misafir edildi.



Güler: "20 santimetreye ulaştı"



İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul'da son 3 gün de bölgeler itibarıyla metrekareye 30 ile 80 kilogram arasında düşen yağışlar alındığını belirterek, "Ölçülen en yüksek kar kalınlığı ise yerleşim yerleri içerisinde Sarıyer'de 15 santimetre, yerleşim merkezleri dışında ise 20 santimetreyi bulmuştur" dedi.



Güler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili kar yağışı başlamadan vatandaşları uyardıklarını hatırlatarak, "Meteorolojik tahminler doğru çıktı. İstanbul'da dün gece itibarıyla kaydedilen en düşük sıcaklık '-5' derece oldu. Bugün hafif kar yağışı devam ediyor, en düşük sıcaklığın da '-1' derece ile '-5' derece arasında değiştiğini biliyoruz" dedi.



Havanın yarın sabah kar yağışlı olacağını, daha sonra da parçalı bulutlu olarak tahmin edildiğini belirten Güler, sıcaklığın ise '-3' düzeyinde seyredeceğini kaydetti.



Güler, "Çarşamba günü ise çok bulutlu olacak akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu şekilde devam edecek, en düşük sıcaklık '-'3 derece en yüksek sıcaklık ise 4 derece olacak" diye konuştu.



İstanbul'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklığında hissedilir bir yükselmenin olacağını belirten Vali Güler, "Lodos fırtınası ile beraber yağmur bekleniyor ve sıcaklıklarda belirgin derecede yükselecek. Sıcaklıkların 2 derece ile 7 derece arasında olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise yine yağmurlu 5 ile 12 derece arasında hava sıcaklığının olacağı bekleniyor " ifadesini kullandı.



Engelli kamu çalışanına 3 gün izin



İstanbul'da aşırı don ve buzlanmanın genel hayat üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kamuda çalışan engelliler 25, 26 ve 27 Ocak 2010 tarihlerinde 3 gün süreyle idari izinli sayılacak.



