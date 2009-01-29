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Yaşam

Soğuklar geri geliyor

Türkiye’de iki haftadır yüksek seyreden sıcaklıklar önce batı ve iç kesimlerde, sonra tüm yurtta düşmeye başlıyor

29 Ocak 2009 02:00

Türkiye’de iki haftadır yüksek seyreden sıcaklıklar yarından itibaren önce batı ve iç kesimlerde sonra tüm yurtta 4 ila 8 derece düşecek. Yurdun batı kesimleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi. 

Antalya fırtınayla savruldu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, Marmara’nın batısı (Edirne, Çanakkale, Tekirdağ) ile Ege kıyılarında (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) başlayacak yağışlar, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta Burdur) ile akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz (Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Düzce) ve İç Anadolu’nun batısında (Eskişehir, Ankara, Konya) görülecek

Yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın batısı, (Edirne, Tekirdağ, Çanakkale) Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz’de (Antalya’nın kuzey ve batısı, Isparta, Burdur) kuvvetli olacağı, 24 saatlik toplam yağış miktarının metrekarede 20 ile 45 kilogram arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar bugün batı kesimlerde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı) güney ve güneybatı yönlerden (kıble ve lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

İstanbul yağışlı

İstanbul’da bugün hava yağmurlu, yarın rüzgarın kuzeye dönmesiyle soğuk günler başlıyor, hafta sonu çok soğuk geçecek. Ankara bugün daha ılık. Gündüz hava parçalı bulutlu, akşam yağış geliyor. İzmir soğumaya başladı, kuvvetli sağanak yağmur var. Bugün Bursa yağmurlu, Adana az bulutlu. İstanbul 13 ve İzmir 13, Ankara 12, Bursa 15, Adana 17 derece.

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