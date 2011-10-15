-Soğuk ve yağışlı hava kapıda ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hafta ortasına kadar etkili olacak sistemin, hava sıcaklığını 8 ila 10 derece düşürmesi ve kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Artvin, Osmaniye, Hatay çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışların Marmara bölge geneli ile Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Düzce, Bartın, İnebolu, Sinop) ''kuvvetli'' olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. 17 Ekim Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği sanılıyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde (Serik, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, İbradı, Gündoğmuş, Side) ''aşırı'', Marmara, İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla), Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde ''kuvvetli'' olacağı belirtiliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Kırklareli başta olmak üzere Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Kütahya ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. 18 Ekim Salı günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Konya ve Çanakkale çevrelerinde beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce ve İnebolu çevrelerinde ''kuvvetli'' olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 19 Ekim Çarşamba günü yağışlı havanın kuzeydoğu bölgelere çekileceği ve perşembe günü ülkemizi terk edeceği sanılıyor. -Hava sıcaklığı- Tahminlere göre hava sıcaklığı yarın batı kesimlerde, hafta başında ülke genelinde 8 ila 10 derece azalacak. Rüzgar, Marmara, Batı Karadeniz ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden, hafta başından itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, yetkililer, kuvvetli yağış, fırtına ve soğuk havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.