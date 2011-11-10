Soğuk ve yağışlı hava geliyor!

T24 - Türkiye, Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı, bugünden itibaren kuzey kesimlerde 3 - 5, yarın ve cumartesi günü de ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacak.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yurdun Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.



Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde başlayacak yağışların, zamanla Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının bugün kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece, yarın ve 12 Kasım Cumartesi günü ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor.



Tahminlere göre, bugün Karadeniz, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleriyle Ankara'nın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.



Yağışlar Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek.



Yarın Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.



Yağışlar Doğu Karadeniz'de kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek.



12 Kasım Cumartesi günü de Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Amasya, Tokat, Sivas ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege ile Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



13 Kasım Pazar günü ise Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyıları ile Çanakkale, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



İç ve Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olacak. Yetkililer, kuvvetli yağış, fırtına ve soğuk havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.





