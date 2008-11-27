Soğuk ve yağışlı günler!

Yurdun kuzeybatı kesimleri Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığı 6-10 derece azaldı.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan “Meteorolojik Uyarı”ya göre, soğuk ve yağışlı havanın, bugün kuzey bölgeleri etkisi altına alacağı, Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Yalova), Kuzey Ege (İzmir, Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar ve Uşak), İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz bölge geneliyle akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında aralıklarla yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların bugün Karadeniz bölge geneli, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu (Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı) ile sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda (İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik) kuvvetli olması bekleniyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu, gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Amasya, Çorum, Tokat, Merzifon ve Samsun’un iç kesimleri) ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Sivas, Yozgat, Çankırı) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığı, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 6 ile 10 derece arasında azalacak.



Rüzgar, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu (poyraz), Karadeniz’de kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli esecek.

