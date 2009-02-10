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Sağlık

Soğuk ve kuru havada grip daha etkili

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, soğuk ve kuru havalarda grip daha etkili.

10 Şubat 2009 02:00

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, grip virüsünün yaşamını sürdürmesiyle havanın mutlak rutubeti arasında kurulan bağlantı, ılıman iklimli bölgelerde kışın hava soğuk ve kuru olduğunda bu enfeksiyonun neden bu kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon eyaleti sağlık bakanlığı uzmanlarından Dr. Jeffrey Shaman ve ekibi tarafından yapılan araştırmada, sıcaklıktan bağımsız olarak havadaki suyun asıl miktarı olan mutlak rutubetin, grip salgınının ılıman iklime sahip yerleri büyük ölçüde etkilediği Ocak ve Şubat aylarında en düşük düzeyde olduğu ve virüsün daha yüksek bulaşma oranıyla daha uzun süre yaşadığı tespit edildi.

Bu alanda daha önce yapılan araştırmaların rutubet ile grip virüsünün etkisi arasında kuvvetli bir bağ kurmayı başaramadığını, ancak bu araştırmaların, sıcaklığa bağlı göreli rutubeti esas aldığını belirten Dr. Shaman, "Mutlak rutubet düzeyi ile grip virüsünün yaşamını sürdürmesi arasındaki güçlü irtibat şaşırtıcı" dedi.

Araştırmalarını Amerikan Bilimler Akademisi'nin dergisinde yayımlayan Dr. Jeffrey Shaman, mutlak rutubet zayıf olduğunda, mevsimsel grip virüsünün daha uzun süre yaşadığını ve bulaşma oranının yükseldiğinin altını çizdi.

(AA)

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