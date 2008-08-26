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Dünya

Soğuk Savaş'tan korkmuyoruz

Medvedev, soğuk savaş perspektifinden çekinmediklerini söyledi

26 Ağustos 2008 03:00

. Medvedev, İngilizce yayın yapan "Russia Today" televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın yeni bir soğuk savaş dönemi başlatma gibi bir amacının bulunmadığını, ancak böyle bir dönemin başlatılması halinde de korkmayacaklarını belirtti.

 

Kendilerini "hiçbir şeyin korkutmadığını" söyleyen Medvedev, "Hatta soğuk savaş perspektifi bile korkutmuyor. Bu durumda her şey ortaklarımızın takınacağı tutuma bağlıdır" diye konuştu.

 

Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığının tanınması konusuna da değinen Medvedev, "Eğer Batı, Rusya ile iyi ilişkileri korumak istiyorsa, o zaman kararımızı da anlayışla karşılamalı" dedi.

 

AB dönem başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin arabuluculuğuyla Moskova'da kabul ettikleri anlaşmadaki tüm yükümlülüklerin, Rusya tarafından yerine getirildiğini savunan Medvedev, "Rusya, Medvedev-Sarkozy görüşmesindeki 6 ilkeyle ilgili sorumluluklarını tamamen yerine getiriyor. Ordumuza ait birlikler Gürcistan topraklarından çıkarılarak güvenlik hattının dışına çekilmiştir" diye konuştu.  

 

Ukrayna'nın Eski Başbakanı Yanukoviç'ten Rusya'ya Destek 

 

Bu arada, Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasına bir destek de Ukrayna'nın eski Başbakanı Viktor Yanukoviç'ten geldi. Rus İnterfaks ajansı, Yanukoviç'in yaptığı açıklamada, Kiev'in Güney Osetya ve Abhazya halklarını desteklemesi talebini dile getirdiğini bildirdi. Yanukoviç, Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasının, Batılı ülkeler tarafından Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasıyla başlayan sürecin devamı olduğunu kaydetti.

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