Soğuk havalarda idrar yolu enfeksiyonuna dikkat!

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sarıca havaların soğumasıyla birlikte idrar yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkat çekti.



Havaların soğumasının pek çok hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Kemal Sarıca Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, idrar yolu enfeksiyonlarının kadın ve erkeklerdeki tanımını yaparak "İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha çok idrar torbasının iltihabı anlamına gelen sistit şeklinde gelişirken, erkeklerde prostat bezinin iltihabı olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınlar zaten mevcut anatomik yapıları itibariyle bulaşıcı hastalıklara ve idrar yolları enfeksiyonlarına karşı daha yatkın bir yapıya sahipler. Havaların soğuması ile dikkat edilmediği takdirde enfeksiyonlara daha fazla oranda rastlanılıyor.



Aslında halk arasında idrar zoru diye de adlandırılan sistit yaşamları süresince hemen hemen her kadında ortaya çıkabilen ve bazen de sık sık tekrar edebilen önemli bir sorundur. Sistit sık sık idrara gitmek, az az idrar yapmak tam olarak rahatlayamamak ve idrar yaparken yanma ağrı hissetmek şeklinde kendini göstermektedir" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Kemal Sarıca bu hastalıkta ayakların üşümesinin önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizerken, erkeklerde de bu rahatsızlığın görüldüğünü belirtip, "Erkeklerde yaşla birlikte artan prostat bezi büyümesi ve idrar torbasının tam olarak boşalmaması ile yaşlılığın getirmiş olduğu vücut direncinde azalma durumu prostat bezini enfeksiyonlara daha yatkın duruma getirebilmektedir. Aşırı soğuk ortamlardan kaçınılması yetirince sıvı tüketilmesi vücut direncini artıracak besinlerin daha çok tüketilmesi bu sıkıntılı durumun gelişmesini anlamlı ölçüde azaltabilecektir" dedi.



Kemal Sarıca, idrar yolu enfeksiyonunun engellenmesi için bazı önlemlerin alınabileceğini ifade ederek "Havaların soğuduğu dönemlerde, sıcak ortamlarda bulunmak, sıvı tüketimini yeterli düzeyde tutmak, idrar tutma alışkanlığını mutlaka bırakmak ve hijyene dikkat etmek idrar yolu enfeksiyonlarının engellenmesinde temel önleyici mekanizmalar" diye konuştu.

