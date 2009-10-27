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Yaşam

Soğuk havalar geliyor

Yurt genelinde bu hafta boyunca sağanak yağmur görülecek. Sıcaklık 15 derecenin altına inecek.

27 Ekim 2009 02:00

Yurt genelinde bu hafta boyunca sağanak yağmur görülecek. Sıcaklık 15 derecenin altına inecek.

Türkiye sıcak günleri geride bırakıyor. Bu hafta yağışlı ve soğuk geçecek. Yarın sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Çarşamba günü önce Marmara, Batı Karadeniz ve Ege soğumaya başlayacak.

Perşembe günü ise sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde 15 derecenin altına inecek.

Kuvvetli yağmur var

Bu hafta yağışlar da kuvvetli olacak. Yarın Ege, Akdeniz, Kuzey Kıbrıs, Güneydoğu, Sivas, Niğde ve Malatya boyunca sağanak yağmur var.

Su baskınlarına dikkat!

Yarın gökgürültülü sağanak yağmur, en kuvvetli olarak Muğla, Mersin, Adana, K.Maraş, Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa boyunca yağacak .

Marmara ve Karadeniz'de de yağmur, Çarşamba günü kuvvetlenecek.

Cumhuriyet Bayramı yağışlı geçecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı Perşembe günü Ege dışında kalan bölgelerde yağmur bekleniyor. Hava da soğuk olacak.

İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağmur var, sıcaklık 15 dereceye kadar inecek.

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