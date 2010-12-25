Soğuk havada spora dikkat

T24 - Soğuk havalarda, özellikle de kış mevsiminde açık alanlarda yapılan spor ve fiziksel aktiviteler, kalp rahatsızlığı veya risk grubunda bulunanlara ciddi zararlar verebiliyor.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Civelek, spor yapmanın kalp sağlığı açısından en önemli fiziksel aktivitelerden olduğunu söyledi.



Buna karşın spor yaparken dikkat edilmesi gereken, yaşamsal önem taşıyan konular bulunduğuna dikkati çeken Civelek, ''Özellikle kış mevsiminde, açık havada yapılan sporlarda çok dikkatli olunması gerekir'' dedi.



Özellikle sinsi seyreden, belli bir ciddiyete ulaşmadan bulgu vermeyen ve kalbi besleyen damarların daralmasına sebep olan kalp rahatsızlığının, fiziksel aktivite veya soğuk hava gibi etkenlerle ortaya çıkabildiğini vurgulayan Civelek, şöyle devam etti:



''Örneğin sıcak havalarda hastanın herhangi bir şikayeti yokken soğuk havada, damarların büzüşmesi sonucu göğsünde ağrı olabilir. Özellikle kalbinde bu şekilde rahatsızlık olup bunun farkına varmayan, ancak normal havalarda fiziksel aktivitelerde bulunan insanlar, soğuk havada bu aktivitelerine devam ettiği takdirde kalbe daha fazla yük biner. Bu nedenle soğuk havada açık alanlarda yapılan sporlarda maalesef ani ölümler, hasta kayıpları söz konusu olabiliyor.



Bu yüzden kış mevsiminde açık havada tenis oynayanlar, halı saha maçı yapanlar, açık havada yürüyüş yapanlar, böyle bir fiziksel aktiviteyi hayat tarzı olarak benimseyenlerin olumsuz durumlarla karşılaşmamak için mutlaka kalp muayenelerini yaptırmaları gerekir.''



Civelek, yazın gayet iyi şekilde tenis oynayan, halı sahada maç yapan insanların, kışın aynı aktiviteye başladığı zaman kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğine şahit olduğunu belirterek, ''Bu nedenle kışın soğuk ve açık havada spor yapmadan önce kalbin kontrol ettirilmesi lazım. Kalbimizin sağlığıyla ilgili herhangi bir şüphemiz yoksa o zaman kışın açık havada gönül rahatlığıyla spor yapabilirsiniz'' diye konuştu.



Göğüs ağrısına dikkat





Kış mevsiminde yapılan fiziksel aktivitede kalp sağlığı açısından ortaya çıkabilecek en önemli belirtinin göğüs ağrısı olduğunu dile getiren Civelek, şunları söyledi:

''En belirgin bulgu budur. Göğüs ağrısı özellikle sol kola, çeneye, dişlere ve diş etlerine, sırta doğru yayılıyorsa kalpten gelme olasılığı oldukça yüksektir. Bu yüzden herhangi bir şikayeti olmayıp soğuk havada fiziksel aktivite yaparken bu tür rahatsızlıklarla karşılaşanlar, mutlaka aktiviteyi kesmeli, oturup dinlenmeli. Ardından da en yakın sağlık merkezine başvurulmalı.''



Risk faktörleri





Prof. Dr. Ali Civelek, risk grubunda bulunmayan veya kalp rahatsızlığı tamamen tedavi edilmiş insanların mevsim farkı gözetmeden fiziksel aktivitede bulunabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:



''Kalp rahatsızlığı bulunan ama ilaç tedavisi dışında gerekli tedavileri yapılmış olan, balon ya da stentle tıkalı damarları açılmış ve bu konuda herhangi bir problemi olmayan ya da by-pass ameliyatı olmuş, tıkanıklıkları giderilmiş hastalar normal fiziksel aktivitelerine kışın da devam edebilir.



Aksine kalbiyle ilgili herhangi bir rahatsızlık konusunda fikir sahibi olmayan ama tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı bulunan, fazla kiloya sahip olanlar, sigara içenler, bayanlarda menopoz sonrası dönemde olanlar spor ve ağır egzersiz yapmadan mutlaka kalplerini kontrol ettirmelidir.''





