Soğuk havada idrar yolu enfeksiyonları artıyor

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sarıca, kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte her iki cinste de idrar yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkat çekiyor.



Havaların soğuması pek çok hastalığa davet çıkarıyor. Bu hastalıklardan biri de idrar yolu enfeksiyonu. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sarıca, idrar yolu enfeksiyonunun hem kadında hem erkekte görüldüğünü belirterek hastalığın kadınlardaki etkisini şöyle anlatıyor:



“İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha çok idrar torbasının iltihabı anlamına gelen “sistit” şeklinde gelişirken, erkeklerde prostat bezinin iltihabı ( prostatit ) olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınlar zaten mevcut anatomik yapıları itibariyle bulaşıcı hastalıklara ve idrar yolları enfeksiyonlarına karşı daha yatkın bir yapıya sahipler.



Havaların soğuması ile dikkat edilmediği takdirde enfeksiyonlara daha fazla oranda rastlanılıyor. Aslında halk arasında 'idrar zoru' diye de adlandırılan 'sistit' yaşamları süresince hemen hemen her kadında ortaya çıkabilen ve bazen de sık sık tekrar edebilen önemli birsorundur. Sistit, sık sık idrara gitmek, az az idrar yapmak, tam olarak rahatlayamamak ve idrar yaparken yanma, ağrı hissetmek şeklinde kendisini göstermektedir.”



Ayakların üşümesi risk faktörü



Dr. Sarıca, idrar yolu enfeksiyonlarının riskini artıran faktörler hakkında şu bilgileri veriyor:



“Havaların soğuması ile daha çok soğuk ortamlara maruz kalan kadınlarda hem vücudun mikroorganizmalara karşı savunma direncinin azalması hem de tüketilen sıvı miktarının azalması nedeniyle idrar yollarına enfeksiyon yerleşme riski daha da artmaktadır. Bu duruma idrarını tutma alışkanlığı, kabızlık ve hijyene dikkat etmeme de eklendiği zaman sistit gelişim riski çok daha fazla artmaktadır. Ayrıca özellikle ayakların ve bacakların üşütülmesi ile damar duvarlarının soğukta kasılması sonucu idrar torbası bölgesinde sıvı miktarının artması da bu durumun gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Dolayısı ile sıcak ortamlarda bulunmak, sıvı tüketimini yeterli düzeyde tutmak, idrar tutma alışkanlığını mutlaka bırakmak ve hijyene dikkat etmek idrar yolu enfeksiyonlarının engellenmesinde temel önleyici mekanizmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.”



Prof. Dr. Kemal Sarıca, idrar yolu enfeksiyonunun sadece kadın hastalığı sanıldığını oysa erkeklerde de rastlandığına dikkat çekiyor:



“Erkeklerde yaşla birlikte artan prostat bezi büyümesi ve idrar torbasının tam olarak boşalmaması ile yaşlılığın getirmiş olduğu vücut direncinde azalma durumu prostat bezini enfeksiyonlara daha yatkın duruma getirebilmektedir. Aşırı soğuk ortamlardan kaçınılması, yeterince sıvı tüketilmesi, vücut direncini arttıracak besinlerin daha çoküketilmesi ne ek olarak yukarıda sözü edilen diğer koruyucu önlemlerin de alınması ile bu sıkıntılı durumun gelişmesi anlamlı ölçüde azalabilecektir. Prostat iltihabı da sistit gibi sık sık idrara gitme, ağrılı ve zor idrar yapma, tam olarak rahatlayamama ve zaman zaman da ateş gelişimi ile kendisini göstermektedir.”