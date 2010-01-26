Soğuk hava üzüm üretenlere yaradı

T24- Son bir haftadır Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasının, Manisa'nın Saruhanlı İlçesindeki üzüm bağlarına yararlı olduğu, üzüm üreticilerinin de yüzünü güldürdüğü belirtildi.



Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, şu an uyku aşamasında olan bağlarda, soğuk hava nedeniyle erken uyanma riskinin ortadan kalktığını, bu riskin ortadan kalkmasına bağlı olarak Mart ayında yaşanabilecek olası bir don tehlikesinde de bağların geç uyanacağı için zarar görmeyeceğini belirtti.



Hava koşullarının, bir hafta öncesine kadar ılık ve güneşli geçtiğini, ilçede bazı badem ağaçlarının bile “yalancı bahara” aldanıp çiçek açtığını kaydeden Okur, “Eğer bu soğuklar yaşanmasaydı, bağlarda erken uyanma olacaktı. Normal şartlar altında Mart ayının sonunda uyanması beklenen bağlar, bu yıl Şubat ayında uyanabilirdi. Eğer bu soğuklar olmasaydı, Şubat ayında uyanan bağlar, Mart ayında mutlak bir don tehlikesiyle karşılaşabilir ve bu yıl hiçbir verim elde edilemezdi. Soğuk hava nedeniyle bağlar geç uyanacağı için don olayı yaşansa bile ürün zarar görmeyecek. Şunu açıkça söyleyebiliriz; ülke genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen Sibirya soğukları üzüm üreticilerine fayda sağlıyor” dedi.



Sigorta Uyarısı

Üreticilerin yine de her ihtimali göz önünde bulundurmaları gerektiğini, bu nedenle Tarım Sigortası yaptırmaları için çiftçileri uyardıklarını ifade eden Okur, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bilimsel olarak bakıldığında Sibirya soğuklarının üreticilere faydalı olduğu, ürünlerinin bu yıl don tehlikesiyle karşılaşmayacağı ortaya çıkıyor. Ancak bu durum Tarım Sigortası yaptırmamak için bir mazeret sayılmaz. Çünkü yarın ne olacağı bilinmez. Kaldı ki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bile hava tahminlerinde bazen yanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı biz çiftçilerimizi her ihtimale karşı ürünlerini sigorta yaptırmaları için uyarıyoruz. Çünkü üreticinin Tarım Sigortasından başka bir güvencesi yok.





Ziraat Mühendisi Bayram Atilla Haspehlivan ise, soğukların, şu an uykuda olan bağların kışlık soğuklanma ihtiyacını karşıladığını ve asmanın gelecek yıla daha iyi gelişmesini sağlayacağını söyledi.





Haspehlivan, ilçe genelinde etkili olan soğuk havanın bağlarda erken uyanmayı engellediğini, bağların don tehlikesi geçtikten sonra, yani zamanında uyanmasının beklendiğini dile getirdi.