'Soğuk hava kalp krizini tetikliyor'

T24 - Soğuk hava ve kara kışın hissedildiği şu günlerde özellikle kalp hastalarının biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yapılan araştırmalar, hava ısısındaki bir derecelik düşüşün bile toplumda kalp krizi görülme riskinin yüzde 2 oranında arttığını ortaya koyuyor.



Uzmanlar soğuk ve yağışlı havalara karşı uyardı. Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, kalp hastalarının soğuk havada mecbur kalmadıkça ve korunmadan kesinlikle dışarı çıkmamaları gerektiği söyledi.



Prof. Batur, kalp hastalarının soğuk havalarda ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabileceğine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Soğuk havalarda kalp hastalarının başka ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmasının birkaç nedeni var. Kışın yaygın olarak görülen nezle, grip, zatürre gibi hastalıkların kalp hastalarında daha ağır seyretmesi nedenlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra, direkt olarak soğuk havanın kalp hastalarına olan olumsuz etkileri de var. Özellikle soğuk havalarda vücut ısısını düzenlemek için kalp daha ağır bir yük altına girer. Bazen soğukla birlikte kalp damarlarında spazm (büzüşme) ve ardından kalp krizi gelebilir. Yapılan bilimsel çalışmalarla hava ısısındaki her 1 derece düşüşün toplumda kalp krizi görülme riskini yüzde 2 oranında artırdığı saptanmış. Bundan dolayı kalp hastalarının özellikle soğuk havalarda sıkı giyinmeleri ve soğuktan korunmaları gerekmektedir.”





Kalp hastalığı ve grip



“Her yıl binlerce insan soğuk havalarda gribe yakalanır. Grip nedeniyle ülkemizde her yıl 9 bin insanın öldüğü ve yine 50 bin kişinin hastaneye yatırılarak tedavi edildiği tahmin ediliyor” diyen Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, “aslında grip nedeniyle olan ölümlerin çoğu, akciğer ve kalp hastalığının gribe bağlı komplikasyon tabir ettiğimiz ikincil etkileri sonucu olur. Örneğin kalp yetmezliği nedeniyle tedavi altında olan ve bünyesi zayıflamış olan hasta, soğuk havanın tetiklediği bir enfeksiyon sonucunda normal insanların daha rahat iyileştiği durumda ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalabilir” dedi.



Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, kalp hastalarının grip ilacı kullanırken de dikkatli olması gerektiğini söyledi. Prof. Batur, “Burun tıkanıklığı, burun akması için kış aylarında sıklıkla reçete edilen ilaçlardan bazıları yüksek tansiyona, ritm problemlerine ve hatta kalp krizine yol açabilecek şekilde tehlike yaratabilir. Bu yüzden yüksek tansiyon, çarpıntı, ritm sorunu, kalp damar hastalığı ve kalp yetmezliği olan hastalarımıza tedaviden ziyade geçici rahatlama amacıyla verilen bu tip ilaçları kesinlikle tavsiye etmiyorum” diye konuştu.





'Rüzgara karşı yürümeyin!'



Soğuk havanın direkt olarak tansiyonu artırıcı etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Batur, kalp rahatsızlığı olan kişilerin soğuk havaya karşı, özellikle de tok karınla yürümemeleri önerisinde bulundu.



Aksi halde rüzgara karşı yüründüğünde, kalp damar hastalarında 'angina pektoris' denilen göğüs ağrılarının görülebileceğine, hatta aşırı rüzgarın kalp krizine yol açabileceğine dikkat çekti.



Prof. Batur'un bir başka dikkat çektiği nokta ise hava kirliliği. Kışın ısınma amacıyla kullanılan yakıt dumanının, kalp ve akciğer hastalarını olumsuz etkileyeceğine de işaret eden Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, ağır kalp hastalarının havanın kirli olduğu günlerde sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.





