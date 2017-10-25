T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soğuk hava deposunda yangın

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Elmalı İlçesi’nde içerisi nar ve elma dolu olan soğuk hava deposu, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

25 Ekim 2017 00:16

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Elmalı İlçesi’nde içerisi nar ve elma dolu olan soğuk hava deposu, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Finike- Elmalı karayolu üzerinde bulunan soğuk hava deposunda, personelin dışarıda yemekte olduğu saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangında alevler, 10 bin ton kapasiteli içerisinde elma ve nar istiflenmiş tesisi sardı.
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin de olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası tesis, tamamen kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet AKINELMALI Antalya DHA  ANTALYAnın ElmalıFinike ElmalıElektrikAntalya Büyükşehir BelediyesiElmalı Belediyesi itfaiyeElmalı Belediye Başkanı Ak PartiliEkiplerinSoğutmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24