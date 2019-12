Soğuk hava cildi çatlatıyor

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Akın kış aylarında ciltteki çatlakların arttığını belirterek 'Cildi soğuk hava ve aşırı su ile temastan kurtarıp her gün nemlendirici sürerek koruyabilirsiniz' dedi. Yrd. Doç. Dr. Akın, kışın cildi kuruyanlara şu önerilerde bulundu:



* Her gün cildinize su bazlı bir nemlendirici sürün.



* Her banyodan sonra yağ bazlı bir nemlendirici kullanın.



*Duş alırken duş yağı kullanın.



* Cildinize sık su ve sabun uygulamadan uzak durmaya çalışın.



* Sabun ve deterjan kullanacaksanız plastik eldiven ve içine pamuklu ince bir eldiven kullanarak cildinizi koruyun.



* Aşırı sıcak su ile yıkanmayın. Çok sıcak su cildinizi yıpratabilir.