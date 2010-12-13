-SOĞUK HAVA BALIK FİYATLARINI ARTTIRDI BURSA (A.A) - 13.12.2010 - Yaklaşık 2 hafta öncesine kadar kilosu 2-3 liradan satılan, bolluğu nedeniyle birçok yerde ücretsiz halka dağıtılan hamsinin fiyatı, havaların soğumasıyla birlikte 6-8 lira aralığına çıktı. Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk ve rüzgarlı havaların balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi. Havaların soğumasıyla balığın daha derine indiğini ifade eden Dalarel, şöyle konuştu: ''Bununla birlikte poyrazın etkisiyle balıkçılar denize açılamadı. İki etken bir araya gelince hamsi azaldı ve fiyatlar yükseldi. Yaklaşık 2 hafta öncesine kadar perakendede 2-3 lira arasında satılan hamsinin kilosu 6-8 liraya yükseldi. Zaten Marmara'da hamsiden başka balık da çıkmıyor. Çinekop ve palamuda hasret kaldık. Bir de sardalya çıkıyor. Bu balık da fazla talep görmediğinden fabrikalara satılıyor.'' Bir balık market firmasının sahibi Ömer Kocaman ise hava şartlarından dolayı denizden fazla balık alınamadığını belirterek, ''Fiyatlar 15-20 gün öncesine göre çok arttı. Lüferin tanesi 15 liradan 35 liraya, palamudun tanesi 10 liradan 15-20 liraya, çinekopun kilosu 12 liradan 25-30 liraya yükseldi'' dedi.