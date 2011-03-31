-SOĞANDAN GÖZ YAŞARTICI SPREY YAPTILAR ANTALYA (A.A) - 31.03.2011 - Konya Adil Karaağaç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nün iki öğrencisi TÜBİTAK yarışması için hazırladıkları projede, toplumsal olaylarda polislerin ya da güvenlik amacıyla vatandaşların kullandığı biber gazını soğandan elde etti. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'na Konya'dan katılan Konya Adil Karaağaç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü 11. sınıf öğrencileri Mevlüt Dülgeroğlu ve Salih Şahin'in "Kork Benden" adlı projesi, güvenlik amacıyla kullanılan biber gazına yeni bir boyut getirdi. Antalya'da düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerden Mevlüt Dülgeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gasp, hırsızlık ve kapkaç olaylarındaki artıştan yola çıkarak güvenlik amaçlı bir sprey geliştirmeye karar verdiklerini anlattı. Yaptıkları çalışmada soğanın içinde bulunan uçucu "Alinaz" enzimini kullandıklarını belirten Dülgeroğlu, "Yüzde 5'lik tuzlu su çözeltisi içinde soğanı keserek alinaz enziminin tutulmasını sağladık. Daha sonra bunu sprey kutusunda topladık. Alinaz enzimi korneanın üzerindeki sinirleri harekete geçirerek gözlerin yaşarmasını sağlıyor. Aynı zamanda da korneayı temizliyor" dedi. Hazırladıkları soğan gazının biber gazı ile aynı "yakıcı" etki gösterdiğine de dikkati çeken Dülgeroğlu, soğandan elde ettikleri göz yaşartıcı gazın kimyasal etkisinin 5 dakika olduğunu, bu süreden sonra bedende hiçbir olumsuz etkisinin kalmadığını ifade etti. Öğrencilerin projedeki danışman öğretmenleri Muammer Gökmen de, biber gazının göz damarlarında büzüşmeye neden olabildiğini, bunun da insan sağlığına olumsuz etkiler yaratabildiğini kaydetti. Öğrencilerin geliştirdiği spreyi göz doktorlarının onayına sunduklarını belirten Gökmen, "Görüştüğümüz uzmanlar, alinaz enziminin damar açma özelliği olduğunu, aynı zamanda korneayı temizlediğini söylediler. Dolayısıyla öğrencilerimizin eseri olan bu sprey bir yandan güvenlik sağlarken, aynı zamanda kullanıldığı kişinin göz sağlığını da koruyor" diye konuştu. Gökmen, üretilen spreyin piyasada satışına ilişkin talepler de aldıklarını kaydetti.