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Kültür-Sanat

Sofya Film Fest festivalinde iki Türk yönetmen ödül aldı.

Sofya'nın uluslarası film festivalinde iki Türk yönetmen ödül aldı.

16 Mart 2009 02:00

Sofya'dan iki ödül

Bulgaristan'ın en önemli uluslararası film etkinliği olan 'Sofya Film Fest' festivalinde iki Türk yönetmen ödül aldı.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalde Türk-Alman ortak yapımı "Sonbahar" filmiyle Özkan Alper "En İyi Yönetmen' , 'Benim Marlon ve Brandom' filmiyle Hüseyin Karabey 'En İyi Balkan Filmi ödülünü’ kazandı.

Macar yönetmen Yanoş Sas başkanlığındaki uluslararası jüri,"En İyi Film" ödülünü  yönetmen Doror Zahavi'nin İsrail-Almanya ortak yapımı "Babama" filmine verdi. Alper'in "Sonbahar" filmi jüri tarafından "Hayattan ölüme doğru giden duygusal ve etkileyici bir sinema yolculuğu" olarak nitelendirildi. Bin euro  ödül alan Özkan Alper, "İlk sanatsal filmim olan 'Sonbahar'ın ulusal ve çeşitli uluslararası festivallerde ödüller alması benim için büyük bir çalışma motivasyonu yaratıyor. Şu sıralar yeni bir film projesi üzerinde çalışıyorum" diye konuştu.

Lola'ya aday oldu

Özgür Yıldırım'ın yönettiği "Chiko"  Alman Oscar'ı diye adlandırılan Lola’ya aday gösterildi. Chiko ve en iyi arkadaşı Tibet adlı iki Türk gencinin Hamburg'un kenar mahallelerindeki maceralarını konu alan "Chiko", 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Montaj' kategorilerinde aday gösterildi. Ödüller, 24 Nisan'da Berlin'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

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