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Spor

SOFUOĞLU'NUN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 14:05

-SOFUOĞLU'NUN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ayak koşusu için İtalya'ya gitti. Kenan Sofuoğlu, 223 puanla genel klasmanda ilk sırada bulunduğunu anımsatarak, son 2 ayak yarışlarının bir hafta arayla yapılacağını kaydetti. Bu nedenle Türkiye'den yarışma için son kez ayrıldığını ifade eden milli motosikletçi, ''Türkiye'den yarışma için son çıkışım ve ülkeme dünya şampiyonu olarak dönmek istiyorum. Hafta sonu İtalya'da, gelecek hafta da Fransa'daki koşularla sezonu tamamlayacağız. Şu an genel klasmanda ilk sıradayım. İrlandalı Eugene Laverty ile aramızda 12 puan var. Başa baş bir mücadele olacak'' diye konuştu. ''Eğer İtalya'da kazanırsam, Fransa'da rahat yarışım'' diyen milli motosikletçi, ''İtalya'dan direkt Fransa'ya geçeceğim. Lider olarak gidiyorum, dünya şampiyonu olarak dönmek istiyorum'' ifadesini kullandı.  Imola Pisti'nde sezonun 12. ayak yarışı 26 Eylül'de, sezonun son yarışı olan 13. ayak mücadelesi ise Fransa'daki Magny Cours Pisti'nde 3 Ekim'de koşulacak. Yarışmalar TSİ 14.30'da gerçekleştirilecek.

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