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Spor

Sofuoğlu yeni sezonun testlerine başladı ANKARA (A.A)

27 Ocak 2012 20:39

-Sofuoğlu yeni sezonun testlerine başladı ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeni takımı Kawasaki Deltafin Lorenzini takımıyla İspanya'da test sürüşlerine katıldı. Sofuoğlu, Güney Afrikalı takım arkadaşı Sheridan Morais ile Valencia Pisti'nde iki günlük test sürüşleri gerçekleştirdi. Kenan Sofuoğlu, testleri 1 dakika 37 saniyelik tur zamanıyla, takım arkadaşı Morais'in 0.3 saniye önünde tamamladı.  Test sürüşlerine Ninja ZX-6R motoruyla katılan Sofuoğlu, motosikletin performans ve elektronik sistemini beğendiğini söyledi.  Motosiklet üzerinde birçok test yaptığını belirten Sofuoğlu, şunları kaydetti: ''Her antrenmanda daha çok şeyi anlayarak, adım adım iyiye doğru gidiyoruz. Motosiklet çok güçlü ve elektronik aksamı bize ayrıca avantajlar sağlıyor. Şimdi son testler için Avustralya'ya gideceğiz ve bu test diğer yarışçıların hızlarını görebilmem için çok büyük önem taşıyor. Ayrıca, lastikler iki sene öncesinden farklı. Valencia'daki soğuk hava koşullarını değerlendirdiğimizde, tur zamanlarımız hızlı. 2012'ye hızlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.'' Kenan Sofuoğlu, 20-21 Şubat tarihlerinde Avustralya'daki Philip Islands Pisti'nde yaplacak Dünya Supersport Şampiyonası'nın resmi testlerine katılacak. Şampiyonada 1. ayak koşusu ise 26 Şubat'ta Avustralya'da gerçekleştirilecek.

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