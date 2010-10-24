-SOFUOĞLU, MOTO GP İÇİN İSPANYA'YA GİTTİ ANKARA (A.A) - 24.10.2010 - Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonu şampiyon tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Moto GP'nin dalı olan Moto2'de yarışmak için İspanya'ya gitti. Moto2 San Marino Grand Prix'sinde 5 Eylülde kaza geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Japon sporcu Shoya Tomizawa'nın yerine Technomag-CIP takımında yarışacak olan milli motosikletçi, test sürüşleri için bu sabah İspanya'ya uçtu. Kenan Sofuoğlu, Technomag-CIP ile Moto2'nin 31 Ekim Portekiz ve 7 Kasım İspanya yarışlarında yer alacağını kaydetti. Gelecek sezon Moto2'de yarışmak istediğini, Technomag-CIP takımından da son iki yarış için böyle bir istek geldiğini anımsatan Sofuoğlu, şöyle konuştu: ''İspanya'da test sürüşleri yaparak ardından Portekiz'e geçeceğim ve ilk Moto GP deneyimini yaşayacağım. Daha önce ağabeyim Sinan (Sofuoğlu) Moto GP'de yarışmıştı. Moto GP'de ilk kez kendimi deneyeceğim. Moto GP'de podyuma çıkan ilk Türk sporcu olmak istiyorum. Moto2'de yarışmalar benim için antrenman özelliği taşıyor. Kendi yerimi görerek, 2011'in hazırlığını yapmış olacağım. Çünkü, seneye Moto2'de yarışacağım. Benden beklentiler var. Portekiz yarışmasında olmasa da İspanya'daki son yarışmada sürpriz yapabilirim.'' -GAZETECİLERDEN ANLAYIŞ İSTEDİ- Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonu şampiyon tamamlamasının ardından Türkiye'de bir çok basın kuruluşunun kendisiyle röportaj talebinde bulunduğunu, ancak bunlara yanıt veremediğini belirten Sofuoğlu, ''Gazeteciler şampiyona sonrası büyük ilgi gösterdi. Ancak ben sezon bitirmeden röportaja sıcak bakmadım. Çünkü Moto2'nin son iki yarışı benim gelecek sezonun planlaması açısından büyük önem taşıyor. Yarışmalara odaklanmak istedim. Gazetecilerin beni anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Moto2 yarışmalarının ardından röportajlarımı gerçekleştireceğim'' diye konuştu.