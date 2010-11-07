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Spor

SOFUOĞLU, GENEL KLASMANDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A)

07 Kasım 2010 17:42

-SOFUOĞLU, GENEL KLASMANDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 9. ayak yarışını ilk sırada tamamlayarak, genel klasmanda liderliğe yükseldi. Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno Pisti'nde koşulan sezonun 9. ayak yarışına 5. sırada başlayan Kenan Sofuoğlu, bir ara 7. sıraya kadar gerilemesine karşın, mücadeleyi birinci bitirdi. En önemli rakibi olan ve koşuya genel klasmanda ilk sırada başlayan İrlandalı Eugene Laverty, motosikletindeki sorun nedeniyle yarış dışında kalırken, İspanyol Joan Lascorz, mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. İngiliz Chaz Davies de 9. ayak koşusunu 3. sırada bitirdi. HannSpree Ten Kate Honda takımıyla yarışan Kenan Sofuoğlu, genel klasmanda 183 puanla ilk sıraya yükselirken, Lascorz 168 puanla ikinci sırada yer aldı. Laverty ise 161 puanda kalarak, üçüncü sıraya geriledi. Sezonun 10. ayak yarışı 1 Ağustos'ta İngiltere'nin Silverstone Pisti'nde koşulacak.

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