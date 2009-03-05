Sofuoğlu Diyanetspor’a transfer oldu

Dünya Süpersport 2007 Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanetspor'a transfer oldu.



Sofuoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Süleyman Memnun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er'i makamında ziyaret etti.



Ali Bardakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, din görevlilerini kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirdiklerini söyledi. Bu amaçla Diyanetspor Kulübü'nü kurduklarını belirten Bardakoğlu, kulüp bünyesinde yarışan sporcuların önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi. Bardakoğlu, "Sporcularımızın başarısı göğsümüzü kabartıyor, bizi gururlandırıyor" dedi.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Memnun da birçok motosiklet yarışına katıldığını ve yabancı ülkelerdeki din görevlileriyle yarıştığını belirterek, "Bizim din görevlilerimiz neden böyle olmasın diye düşünürdüm. Diyanetspor kulübünün açıldığını duyunca Kenan'a lisansını Diyanetspor'dan almak için teklif götürdüm. O da seve seve kabul etti" diye konuştu.



Kenan Sofuoğlu da Diyanetspor'a katılmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayarak, kulüp bünyesinde 2009 Dünya Şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Kulüp bünyesinde ilk olarak 14 Mart'ta Katar'daki yarışlara katılacağını belirten Sofuoğlu, Bardakoğlu'nu yarışları izlemeye davet etti.



Bardakoğlu da bulduğu ilk fırsatta Sofuoğlu'nu izleyeceğini belirterek, "14 Marttaki yarışlarda dualarım seninle olacak" dedi.



Ziyarette Balıkesir Susurluk ilçesi Sultaniye Mahalle Camisi'nde müezzin olarak görev yapan 2008 MX2B Türkiye Motosiklet Şampiyonu Orhan Tuna da arkadaşı Kenan Sofuoğlu'na eşlik etti.

