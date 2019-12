-SOFUOĞLU BELÇİKA'DA TAKIM ARIYOR ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda adına yarıştığı Hollanda'nın HANNspree Ten Kate Honda takımından ayrılma kararı aldı ve yeni bir takım bulabilmek için Belçika'ya gitti. Supersport Şampiyonası'nda şu an 223 puanla genel klasmanda lider konumda bulunan Kenan Sofuoğlu, seneye Moto GP, Moto2 ve Moto3 olarak üç ayrı yarışma kategorisi bulunan GP'de mücadele edeceğini söyledi. Artık Supersport'ta yarışmayacağını ifade eden milli motosikletçi, ''Bu yıl Supersport'taki son sezonum. Kesin kararımı verdim ve HANNspree Ten Kate Honda takımından ayrılıyorum'' dedi. GP'de yarışabilmek için ortalama 350 bin Avro tutarında bir desteğe ihtiyaç duyulacağını dile getiren Sofuoğlu, şöyle konuştu: ''Moto2'ye gitme kararı aldım. Seneye kesinlikle Moto2'de yarışacağım. Moto2 için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) yetkilileriyle görüştüm. Çünkü Moto2'de büyük takımlar var ve bana Ankara'nın desteği gerekiyor. GSGM, iyi bir takımla anlaşmam halinde bana destek verecek. Ankara yeşil ışık yakmış oldu. Şu an Belçika, İtalya ve İspanya'dan takımlar var. Benim için en uygun olanı Belçika. Takım şampiyonada sadece 1 kere birincilik kazandı. İtalya yarışından önce takımla anlaşmak istiyorum. Imola yarışına kafam rahat çıkmalıyım.'' -''KAZANMA ZAMANIM GELDİ''- ''Beni, Superbike'tan takımlar da istiyor ama düşünmüyorum'' diyen milli motosikletçi, ''Şu an Moto2 daha gözde bir kategori. Buradaki yarış GP tarihine geçiyor. Artık GP'de yarış kazanma zamanım geldi. Burada motosikletler birbirine daha yakın. Sporcu faktörü devreye giriyor'' ifadelerine yer verdi. Önceliğinin Belçika olduğunu anlatan Sofuoğlu, ''İspanya takımında sporcusundan sponsoruna kadar herkes İspanyol. Bunların arasında başarılı olmam çok zor. Bu nedenle Belçika benim için en uygun takım'' dedi.