Sofuoğlu, 700 bin lirayı inancı gereği reddetti

T24 - Dünya Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, inancı gereği iddaa'dan kazandığı 700 bin TL'nin kuruşuna bile dokunmadı.



Habertürk gazetesinin haberine göre motosiklette Dünya Şampiyonu olan ‘ilk Türk’ Kenan Sofuoğlu, Türkiye’de adına bireysel iddaa oynanan ‘ilk sporcu’ olmanın bedelini ağır ödedi. Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2 yıl önce zirveye çıkan, geçen sezon ise 3. olan Sofuoğlu, ‘inançları gereği’ iddaa’dan isim hakkı olarak kazandığı 700 bin TL’nin ‘bir kuruşuna’ bile dokunmadığı halde yardım için peşine takılanlardan bunaldı, artık iddaa’dan para kazanmak istemediğini açıkladı.



Sofuoğlu, “Ben ve ailem itikatlı insanlarız. Bu nedenle iddaa’dan gelen bahis parasına dokunmadık. Alnımın teriyle kazanmadığım parayla işim olmaz. Bu paranın 300 bin TL’sini okul yapımı için bağışladım, gerisi iddaa’da duruyor. Bu parayı da böyle hayırlı işler için kullanacağım. Fakat bundan sonra isim hakkı parası istemiyorum” dedi.



‘Servetim filan yok’



Devletin iddaa üzerinden kendisine verdiği destek için müteşekkir olduğunu ancak bu nedenle başının çok ağrıdığını, para isteyenler yüzünden memleketi Sakarya’da sokağa bile çıkamaz hale geldiğini ifade eden şampiyon sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok param olduğu için hayır yapıyorum sanıyorlar. Şimdiye kadar hep bu konuşuldu ancak benim neden parayı almadığım hiç konuşulmadı. Biz bunu açıklamak istemedik.



Fakat artık çok üstümüze gelindi. Bu parayı almadık bile. Okul yaptırdığımı duyan, gelip ‘Bize de ver’ diyor. Ben okulu hayır olsun diye değil, elimdeki para ihtiyacı olanlara gitsin diye yaptırıyorum. Yoksa servetim filan yok.”



‘Devlet ödül versin'



Ankara’ya giderek yetkililerle görüşeceğini ve iddaa’dan bu şekilde para kazanmak istemediğini anlatacağını belirten yıldız sporcu, devletten kendisine yardım edecekse direkt yollardan veya sponsorluk şeklinde para vermesini istedi. Sofuoğlu, “Takımım Ten Kate Honda’da yeni takım arkadaşım yarışmak için 300 bin euro getirdi. Benim doğru dürüst bir sponsorum bile yok. Bana ya ödül verilsin ya da sponsorluk yapılsın” diye konuştu. Türkiye’de bu yöndeki ilginin kendisini bunalttığını ifade eden Sofuoğlu, yaşananlar yüzünden konsantrasyonunun bozulduğunu ve gelecek sezon Türkiye’ye gelmeyi düşünmediğini söyledi, “Sezon boyunca Hollanda’da alacağım. Ailemle de orada görüşeceğim” dedi.



Babası da dert yandı



Sofuoğlu’nun yaşadıkları ailesini de sıkıntıya soktu. Kenan’ın babası İrfan Sofuoğlu, “Bahisten gelen paranın bir lirası bile kursağımızdan geçmediği halde oğlum bunalıma girdi. Sakarya’ya uğramak bile istemiyor. Bu bizi de çok üzüyor. Zira iki oğlumuzu zamansız kaybettik, Kenan’dan başka varlığımız yok” ifadesini kullandı.