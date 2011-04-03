-SOFUOĞLU 16. SIRADA TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2'nin İspanya Grand Prix'ini 16. sırada tamamladı. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de 2. ayak koşusu İspaya'daki Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 12. sırada başladığı yarışmayı 16. sırada bitirdi. Öte yandan İspanya koşusunu Sped Master takımından İtalyan Andrea Iannone kazandı. Sezonun 3. ayak koşusu ise 24 Nisan'da Japonya'daki Twin Ring Motegi Pisti'nde gerçekleştirilecek.