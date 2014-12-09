'Sofrada konuşulacak dile devlet karar vermesin'



"Passauer Neue Presse" gazetesinin bugünkü nüshasında demeci yer alan, Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin girişimini, "insanlıktan uzak ve anayasa ihlali" olarak tanımladı. Sofuoğlu, "Sofrada hangi dilin konuşulacağına devlet karar vermemeli" dedi.

CSU'nun önergesini yumuşatma kararını memnuniyet verici olarak niteleyen Sofuoğlu, birçok göçmenin Alman dilini öğrenme ve günlük hayatta tatbik etme konusunda eksikleri bulunduğunu kabul etti. Göçmenlerin Almanca öğrenmelerini ve mümkün olduğunca yoğun şekilde kullanmalarını isteyen Gökay Sofuoğlu, ancak bu yöndeki girişimlerin evde anadilin konuşulmasının yasaklanarak başarıya ulaşamayacağına dikkat çekti.

Angela Merkel başbakanlığındaki federal hükümetin koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) genel kurulu Cuma günü yapılıyor. Kongrede ele alınmak üzere hazırlanan bir önerge taslağında, "Kim uzun vadede Almanya'da yaşamak istiyorsa, kamuya açık yerlerde ve aile içinde Almanca konuşmalıdır" ifadesine yer verilmişti. Gelen tepkiler üzerine taslak metninde dün değişikliğe gidilmiş ve daha genel "göçmenlerin Almanca konuşmaya teşvik edilmesi" ibaresine yer verilmişti.