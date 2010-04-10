Şoförlükten 'Küresel İslam Araştırma Merkezi' kuruculuğuna

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Washington DC’deki programına ilişkin detaylarla birlikte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun teşvik ettiği iddiası not düşülerek, Türk işadamı Ali Vural Ak finansmanıyla Amerika’da bir İslam araştırmaları merkezi kurulduğu ortaya çıktı. Japonya’nın önemli şirketlerinden Mitsubishi ile ortak haline geldiği iş hayatına öğrenciliği sırasında şoförlük yaparak başlayan Ali Vural Ak, Amerika’da George Mason Üniversitesi’nde açıklanmayan miktarda bağışta bulunarak kendi adıyla bir araştırma merkezi kurulmasını sağladı. Süreçte, Erdoğan’ın ABD'ye son gelişinde resmi açılışını yaptığı Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SETA) Washington DC Ofisi’nde olduğu gibi Davutoğlu ve AKP’nin teşvik edici rol oynadığı yorumları de kulislere yansıdı.





Erdoğan, ABD'deki programı kapsamında başkent DC bölgesi kapsamında yer alan ancak eyalet sınırları bakımından Maryland’de olan George Mason Üniversitesi’nde pazartesi sabahı “Ali Vural Ak Küresel İslam Araştırmaları Merkezi”nin resmi açılışını yapacak. Erdoğan, bu açılış sonrasında George Mason Üniversitesi kampusünde “Küresel Barış Vizyonu Olarak Medeniyetler İttifakı” başlıklı bir konferans ile Amerikalı öğrencilere seslenecek.





Erdoğan’ın resmi açılışını yapacağı merkezi, Maryland’deki George Mason Üniversitesi’nde oluşturmak için açıklanmayan miktarda finansman sağlayan kişi ise Ali Vural Ak isimli İstanbul’da yaşayan bir işadamı. “Ali Vural Ak Küresel İslam Araştırmaları Merkezi” Direktörlük görevini üstlenen Dr. Cemil Aydın’ın da teyit ettiği üzere kendi adıyla böyle bir merkez kurulması için gerekli mali desteği sağlayan kişi, İntercity adlı otomobil kiralama şirketinin kurucusu.







İş hayatına şoförlükle atıldı







Ali Vural Ak, basında hakkında çıkmış haberlere göre, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okurken harçlığını çıkartmak amacıyla şoför olarak bir otomobil kiralama şirketinde çalışmaya başladı. Böylece otomobillere ilgi göstermeye başlayan Ak, kiralama işinde müşteri temsilciliğine yükseldikten sonra İntercity adıyla kendi şirketini kurdu. İngilizce yanında Arapça bilgisini geliştirerek otomobil kiralama işini ilerleten Ak, son olarak İntercity adlı şirketine ait hisseleri Japon şirketi Mitsubishi’ye satarak gündeme geldi. Bugün Ak, iş hayatında kazandığı başarıyla elde ettiği gelirin bir bölümünü okyanus ötesindeki ABD'de bir üniversite bünyesinde İslam alanında bir merkez kurulması için kullanmasıyla dikkat çekti.

Kulislere, işadamı Ali Vural Ak’ın, böyle bir merkez kurulması konusunda, Türk dış politikası kapsamında dünya çapında sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarıyla adımlar atılması görüşünü savunan Davutoğlu’nun ve AKP hükümetinin desteğini aldığı iddiası da yansıdı. Kuruluşunda Davutoğlu’nun teşvik edici rol oynadığı iddia edilen SETA Washington DC Ofisi’nde olduğu gibi “Ali Vural Ak Küresel İslam Araştırmaları Merkezi”nin açılışını da Başbakan Erdoğan’ın yapacak olması, “destek iddiası”nı güçlendiriyor.





Bu arada Ali Vural Ak Küresel İslam Araştırmaları Merkezi’nin ilk öğrenim yılındaki misafir araştırmacısı, aynı zamanda SETA Washington DC Ofisi’nin Araştırma Direktörü olan Dr. Talha Köse oldu.





Merkeze ilişkin metinde, işadamı Ak ile George Mason Üniversitesi arasındaki bağış anlaşmasındaki miktar belirtilmemesine karşın projenin gelecek 10 yılı kapsadığı açıklanıyor. Açıklamaya göre, öğretim üyeleri maaşlarıyla alt yapı masrafları üniversiteye ait olmakla birlikte akademik programlara ilişkin harcamalar Ali Vural Ak tarafından karşılanacak. Merkezin amacı, “Amerikan toplumunda, Müslüman toplumlara yönelik önyargılı veya eksik bakış açılarını eğitim aracıyla değiştirmek, bu vesileyle uzun dönemde ABD-İslam dünyası ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olmak” diye ifade ediliyor. Merkezde, “İngilizce Kuran tercümeleri, Müslüman toplumlarda kadın hakları meselesi, dünya tarihi yazımında Osmanlı İmparatorluğu’nun yerinin yeniden ele alınması” gibi konularda çalışma yapılacağı da belirtiliyor.





YILDIZ YAZICIOĞLU Washington DC





y.yazicioglu@yahoo.com

