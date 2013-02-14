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Yaşam

Şoföre bıçaklı tehdit: Aç kapıyı, atlayacağım

Özel Halk Otobüsü'nde dün akşam saatlerinde intihar paniği yaşandı

14 Şubat 2013 11:08

İstanbul’da halk otobüsündeki bir yolcu, FSM'de kapıyı açması için şoförü bıçakla tehdit etti. Otobüs şoförü, köprüde durmayarak intiharı engelledi.
 
Özel Halk Otobüsü'nde dün akşam saatlerinde intihar paniği yaşandı.

Tuzla'dan Topkapı'ya giden Özel Halk Otobüsü’ndeki bir yolcu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde elindeki bıçakla şoför Davut Ayvalı'yı tehdit etti.

Otobüs kapısının açılmasını isteyen yolcu ile şoför arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Eli bıçaklı yolcu, şoför Davut Ayvalı'ya "Dayı dur. Burada beni indireceksin. Gözünü seveyim kapıyı aç, atlayacağım. Beni kırıyorsun, aç şu kapıyı… Aç, aç, aç!" dedi.

Yolcuyu sakinleştirmeye çalışan şoför, "Ölüm çare değil ki, neden böyle yapıyorsun? Sen ölümü çare olarak görme güzel kardeşim" diye konuştu.

Yolda durmayan otobüs şoförü, köprüyü geçtikten sonra eli bıçaklı yolcuyu indirdi.

Şoför, olayı köprüdeki görevli polislere bildirdi. Polisler de söz konusu yolcuyu gözaltına aldı.

Olay anını anlatan şoför Davut Ayvalı, "Arkadaşın atlamasına engel olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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