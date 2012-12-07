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Yaşam

Şoför, otobüsünde unutulan 390 bin euro'yu iade etti

Viyana toplu taşıma kurumu Wiener-line: Böyle dürüst bir işçimiz bulunduğu için gurur duyuyoruz

07 Aralık 2012 11:51

Viyana'da otobüs şoförlüğü yapan Wolfgang R, otobüsünde unutulan 390 bin euro (506 bin dolar) nakit parayla dolu çantayı polise teslim etti.

Çantayı teslim alan polis, içindeki pasaport ve bankadan verilmiş makbuzlar sayesinde sahibinin izini bulmayı başardı.

Viyanalı şöför, dürüstlüğü ve insaniyetinden dolayı övgü toplarken, polisin yaptığı paranın 77 yaşındaki bir kadının bütün serveti olduğu anlaşıldı. Yaşlı kadın o gün bütün parasını bankadan çekti, sonra çantayı otobüste unuttu.

Yerel bir gazeteye olayı anlatan şoför, , "Seferden sonra daima otobüsü dolaşıp bir kontrol ederim ve kimse bir şey unutmuş mu diye bakarım. Çantayı bulunca açtım ve parayı gördüm. Hayatta göremeyeceğiniz kadar çok banknot vardı" şeklinde konuştu.

Otobüs şöförünün çalıştığı Viyana toplu taşıma kurumu Wiener-line, böyle dürüst bir işçisi bulunduğu için gurur duyduğunu belirtti.

Şöföre parayı iade ettiği için bir ödül verilip verilmediği ise bilinmiyor. (BBCTürkçe)

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