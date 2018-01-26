Şoför, Kaan Tangöze'nin çocuğunu 'yaramazlık yapıyor' diye servisin içine kilitledi!

Okul servislerinde yaşanılan skandallara geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. İddiaya göre 7 yaşındaki H.T. adlı çocuk, “yaramaz olduğu” gerekçesiyle servis şoförü tarafından servis aracının içinde tek başına bekletildi. Bir vatandaş tarafından fark edilen durum polise bildirildi. H.T. adlı çocuğun Duman grubu solisti Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in çocukları olduğu anlaşıldı.

Olaya Ahmet Sarı adlı bir vatandaş tanıklık etti. Sarı, Milliyet’e olayı şöyle anlattı:

“Okullar kapanmadan bir gün önce Etiler’de bir servis aracının içinde bir çocuğun ağladığını gördüm. Aracın kapısı açıktı. Neden ağladığını sordum. Servis şoförünün kendisine araçta bırakıp gittiğini söyledi. Hayli korkmuştu. ‘Beni burada bıraktılar, ben okula gitmek istiyorum’ diyordu. Çocuğa adını, kaç yaşında olduğunu, ev adresini ve annesi ile babasının ismini sordum. Cevap verdi, bir müddet yanında bekledim. Gelen giden olmayınca bir ara çocuğu söylediği ev adresine götürmek istedim. Fakat daha sonra bunun doğru olmayacağını düşünüp polisi aradım. Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine polis geldi. Çocuk, olay yerine gelen polislere de başından geçeni anlattı. O sırada servis şoförü olay yerine geldi. Şoför küçük çocuğu olay yerinden alıp gitmeye çalıştı ama polis buna izin vermedi. Konuyla ilgileneceklerini söyledi. Bunun üzerine ben de polislerden birinin numarasını alıp olay yerinden ayrıldım.”

‘Anne gayet sakindi’

Anne ve babayı isimlerini ilk duyduğunda tanımadığını söyleyen Sarı, “İnternette arama yaptığımda H.T.’nin ünlü bir anne ve babanın çocuğu olduğunu öğrendim. Düşünün ailesi böyle varlıklı olan bir çocuğa bunlar yapılıyorsa, normal vatandaşların çocuklarına neler yapıyorlar. Aileye ulaşmaya çalıştım. Annenin menajeri beni aradı. Israrla anneyle görüşmek istediğimi dile getirdikten sonra anneyle telekonferansla konuştuk. Fakat bu konuşmada da anne gayet sakindi, hep menajeri konuştu. Konuyla ilgili okulla konuştuklarını, çocuğun sadece 10 dakika araçta bekletildiğini söylediler. Oysa ki sadece yarım saat biz polisi bekledik ve belki de ondan önce de o çocuk oradaydı.”

‘Uyuya kaldığı için bekletilmiş’

H.T.’nin babası Kaan Tangöze’nin menajeri Elif Konuray da Tangöze’nin çocuklarıyla ilgili konularda konuşmak istemediğini aktardı. Durumun ciddiyetini tekrar dile getirdiğimizde bize konunun iyi bir senaryo olduğunu söyledi ve başta inanmadı. Yarım saat sonra tekrar kendisini aradığımızda açmadı. Mesaj atıp olayı Tangöze’ye aktarıp aktarmadığını sorduğumuzda ise bize şu mesajı yazdı: “Okul servisinde uyuyakaldığı için beklettikleri doğru. Kaan Bey hem okul yönetimi hem de servis ile konuşmuş. Hiçbir sıkıntı yok. Özetle sorunuzun cevabı, kendisinin haberi var. Bir sıkıntı olmadığı için de verebileceği bir açıklama da yok.”

‘Kısa bir süre’

Milliyet aktardığı habere göre, "Olaydan haberdar olup olmadıklarını öğrenmek için aradığımız anne Seçkin Piriler’in bize yazdığı tek cümle, “Şu anda müsait değilim” oldu. Bunun üzerine birkaç defa daha kendisini aradık fakat telefonlarımıza cevap vermedi. Piriler’in menajeri Şeyma Balkar, başta bir şaşkınlık yaşasa da böyle bir şeyin mümkün ve kabul edilebilir bir şey olmadığını belirterek, okul ve konuyu bize aktaran vatandaşla görüşeceğini söyledi. Bunun üzerine konunun doğruluğunu teyit etmek için ısrarla aramamız üzerine Balkar, “H.T. kısa bir süre servis içinde bekletilmiş. Konu abartıldığı gibi değil. Ahmet Bey fazla ajite etmiş. Okulla da görüştük. Anneyi de ısrarla arayıp durmayın, konuşacak bir şey yok” dedi."